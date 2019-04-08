Тбилиси опротестовал назначение Южной Осетией полпреда в Турции

МИД Грузии назвал «не имеющим никакой юридической силы» назначение Южной Осетии полпреда в Турции и уже проинформировал о своей позиции Анкару, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным грузинского информационного агентства Imedinews, МИД Грузии подчеркнул, что «Турция является стратегическим партнером Грузии, который твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах».

«Это назначение не имеет юридической силы и не имеет ничего общего с дипломатией», - заявили в МИД Грузии, выразив уверенность в том, что «Анкара продолжит поддерживать усилия Грузии в политике непризнания» Абхазии и Южной Осетии.

МИД Южной Осетии 8 апреля сообщил, что полномочным представителем министерства в Турции назначен гражданин Южной Осетии и Турции Ремзи Канукати. Полномочный представитель будет выполнять представительские функции, а также заниматься вопросами консульского обслуживания граждан Южной Осетии, проживающих или временно находящихся на территории Турции. В сферу деятельности полномочного представителя будет входить также поддержание деловых отношений с местными властями, налаживание связей с официальными представительствами других государств, аккредитованных в Турции.

Независимость Абхазии и Южной Осетии признаны Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Тувалу и Сирией.