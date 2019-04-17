Синоптики рассказали, каким будет лето

Синоптики прогнозируют теплое лето в России в 2019 году: температурные показатели будут находиться в пределах нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что по прогнозам синоптиков «не ожидается холодное лето», температура «будет около и выше нормы», передает ТАСС.

Он также рассказал о погоде на выходных в Москве: «Ночные температуры все равно будут близки к нулевой отметке, (...) но в субботу и воскресенье в Москве и Московской области будет от 1 до 6 градусов со знаком плюс. Дневные температуры – в субботу 12 градусов, в воскресенье – 10–15, в понедельник, по оценкам, от 15 до 17 градусов».

Ранее синоптики предупредили московских аллергиков – основные аллергены – ольха и орешник – зацвели в 2019 году раньше обычного, и из-за безветренной погоды содержание пыльцы в воздухе достигло максимума.