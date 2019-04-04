Синоптики предупредили московских аллергиков

В 2019 году в Москве основные аллергены – ольха и орешник – зацвели раньше обычного, и из-за безветренной погоды содержание пыльцы в воздухе достигло максимума, сообщается на сайте столичного метеобюро.

На сайте ведомства указывается, что в 2019 году «ольха и орешник зацвели раньше обычного», так как «погода была очень теплой».

«Наиболее интенсивное цветение ольхи пришлось на конец марта – начало апреля, когда содержание пыльцевых зерен в воздухе достигло максимума. 31 марта был перекрыт зафиксированный ранее рекорд. Суточный максимум содержания пыльцевых зерен составил 5 тыс. 965 единиц в кубометре», – говорится в сообщении.

Последний рекорд был установлен в 2011 году и был в пять раз ниже нынешнего – 1 тыс. 184 зерна.

По прогнозу синоптиков, небольшой дождь, лишь местами, в Москве пройдет 5 апреля. Однако дожди, способные уменьшить концентрацию пыльцы в воздухе, ожидаются в столичном регионе не раньше 9 апреля.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице 4 и 5 апреля.