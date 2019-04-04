Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе температура составит 8–10 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до нуля градусов, передает ТАСС.

Ветер днем северо-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 6–11 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус трех градусов.