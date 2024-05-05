Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.13 комментариев
Депутат Рады рассказал о панике в офисе Зеленского
Депутат Рады Дубинский: у офиса Зеленского паника из-за проблем на фронте
Паника охватила офис Владимира Зеленского на фоне проблем у ВСУ на фронте, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене.
По его словам, в офисе президента Украины Владимира Зеленского паника, поскольку на Западе пророчат пророчит дальнейшее отступление армии, потерю территорий и жертвы, а в офисе президента не знают, как провестимассовую мобилизацию, под которую партнеры дали деньги, передает РИА «Новости».
Дубинский добавил, что у общественности возникли вопросы в связи с последними заявлениями украинских военных, о том, что ВСУ не в состоянии добиться выхода на границы 1991 года, также обстановка накаляется и в связи с истечением срока полномочий Зеленского, а если провалится и летняя конференция по Украине в Швейцарии – это «будет финал».
«Тем временем, внутри бузит население, которое не успокаивается от истерии Михаила Подоляка (советника главы офиса Зеленского) и диджей-сетов Сергея Лещенко (другого советника главы офиса Зеленского). Уровень недовольства зашкаливает. И одним запретом Telegram его не успокоить», – подчеркнул Дубинский.
Ранее стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ.