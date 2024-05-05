Spiegel: В Демпартии обсуждают альтернативу Байдену на выборах президента США

Spiegel: Байден может отказаться от участия в выборах в пользу Мишель Обамы

Tекст: Ольга Иванова

Демократическая партия включила соответствующий вопрос в социологические опросы населения. В свою очередь букмекерские конторы рассматривают Обаму как одного из самых многообещающих потенциальных кандидатов на выборах, сообщает «Коммерсант».

При этом сама Обама якобы не стремится к тому, чтобы заниматься политикой, так как считает «грязным делом». Однако именно такая позиция, как пишет Spiegel, может объяснить популярность Обамы среди избирателей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден слишком дряхл, чтобы избраться президентом еще раз, поэтому ему подобрали замену в лице Мишель Обамы. По ряду причин жена бывшего президента действительно может отменить возвращение Дональда Трампа в Белый дом.