Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.22 комментария
В ООН выступили за свободу печати после запрета Al Jazeera в Израиле
ООН выступает против любых ограничений работы печати, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик после того, как власти Израиля запретили в стране работу катарской медиасети Al Jazeera.
Он назвал свободу печати бесценным инструментом по гарантии информированности и вовлеченности общественности, сообщает ТАСС.
Ранее правительство Израиля поддержало прекращение вещания катарского телеканала Al Jazeera.