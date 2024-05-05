В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

«Сегодня в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа в автомобиле на мине противника подорвалась семья», – написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что мужчина и женщина получили травматические ампутации нижних конечностей и осколочные ранения, ребенок, находившийся в машине, не пострадал.

Пострадавшие доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, где им оказывается необходимая медицинская помощь, отметил глава ДНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ДНР девять раз за сутки, выпустив 18 боеприпасов, в том числе кассетного типа.

В результате обстрелов ВСУ в ДНР повреждены два жилых дома, линии электропередачи, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка.