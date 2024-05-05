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В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине ВСУ
В районе села Николаевка Тельмановского района ДНР автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, подорвался на мине, установленной украинскими военными.
«Сегодня в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа в автомобиле на мине противника подорвалась семья», – написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что мужчина и женщина получили травматические ампутации нижних конечностей и осколочные ранения, ребенок, находившийся в машине, не пострадал.
Пострадавшие доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, где им оказывается необходимая медицинская помощь, отметил глава ДНР.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ДНР девять раз за сутки, выпустив 18 боеприпасов, в том числе кассетного типа.
В результате обстрелов ВСУ в ДНР повреждены два жилых дома, линии электропередачи, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка.