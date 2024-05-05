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ВСУ обстреляли ДНР девять раз за сутки
ВСУ обстреляли ДНР девять раз за сутки, применив кассетные боеприпасы
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала суток девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 18 боеприпасов, в том числе кассетного типа. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин
«Зафиксированы девять обстрелов со стороны противника. Выпущено 18 боеприпасов», – приводит ТАСС слова Пушилина.
Глава ДНР отметил, что украинцами применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники и дроны-камикадзе.
По словам Пушилина, в результате обстрелов ВСУ в ДНР повреждены два жилых дома, линии электропередачи, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 29 раз за сутки, выпустив 86 боеприпасов.
В результате обстрелов были повреждены три жилых дома, два автомобиля и один объект гражданской инфраструктуры.