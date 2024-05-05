ВСУ обстреляли ДНР девять раз за сутки, применив кассетные боеприпасы

Tекст: Денис Тельманов

«Зафиксированы девять обстрелов со стороны противника. Выпущено 18 боеприпасов», – приводит ТАСС слова Пушилина.

Глава ДНР отметил, что украинцами применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники и дроны-камикадзе.

По словам Пушилина, в результате обстрелов ВСУ в ДНР повреждены два жилых дома, линии электропередачи, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 29 раз за сутки, выпустив 86 боеприпасов.

В результате обстрелов были повреждены три жилых дома, два автомобиля и один объект гражданской инфраструктуры.