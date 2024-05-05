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В России анонсировали рестайлинг Aurus в 2026 и 2030 годах
Мантуров: Aurus будет обновлен в 2026 и 2030 годах
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров анонсировал два этапа рестайлинга автомобиля Aurus, которые пройдут в 2026 и 2030 годах.
Мантуров отметил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», что следующий этап пройдет в 2026 году, когда появится более углубленная измененная конструкция в целом самой платформы. По его словам, второй запланирован на 2030 год, передает ТАСС.
Фрагмент опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
При этом министр подчеркнул, что данные изменения не привязаны к «конкретным знаковым датам» и будут реализованы в соответствии с заранее утвержденным графиком.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что автомобили Aurus станут вдвое дешевле, когда они по-настоящему выйдут на российский авторынок, сейчас их производят мало.
В апреле стало известно, что обновленная версия Aurus Senat планируется к презентации на инаугурации Путина 7 мая.