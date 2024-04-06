Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.5 комментариев
Рестайлинговый Aurus Senat решили представить на инаугурации президента
Обновленная версия Aurus Senat планируется к презентации на инаугурации президента Владимира Путина 7 мая, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, рестайлинговый Senat, который представлен на церемонии, получил изменения в дизайне экстерьера и интерьера, передает ТАСС.
Уточняется, что автомобиль получил новую решетку радиатора, бамперы, фары и фонари. В салоне были обновлены материалы отделки, а также установлена новая мультимедийная система.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что автомобили Aurus станут вдвое дешевле, когда они по-настоящему выйдут на российский авторынок, сейчас их производят мало.