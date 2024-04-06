Рестайлинговый Aurus Senat решили представить на инаугурации президента

Tекст: Александра Юдина

По его словам, рестайлинговый Senat, который представлен на церемонии, получил изменения в дизайне экстерьера и интерьера, передает ТАСС.

Уточняется, что автомобиль получил новую решетку радиатора, бамперы, фары и фонари. В салоне были обновлены материалы отделки, а также установлена новая мультимедийная система.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что автомобили Aurus станут вдвое дешевле, когда они по-настоящему выйдут на российский авторынок, сейчас их производят мало.

