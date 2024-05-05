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    5 мая 2024, 19:40 • В мире

    Военные из России продолжили серию успехов в Африке

    Военные из России продолжили серию успехов в Африке
    @ REUTERS/Vincent Bado

    Tекст: Евгений Крутиков

    Военное присутствие России в Африке стало неожиданно резко увеличиваться. В ЦАР российские специалисты «сшили страну», убедив мятежников разоружиться. В Нигере военные из РФ размещаются на американской секретной базе. В Чад тоже прибыли белые люди в форме без знаков отличия, которых приняли за россиян. Что происходит?

    В начале мая сразу в нескольких странах Центральной Африки произошли события, напрямую связанные с уже существующим там или пока только прогнозируемым российским военным присутствием. Совокупно они иллюстрируют новую политическую реальность Черного континента.

    ЦАР

    В Центрально-Африканской Республике специалисты из РФ провели переговоры с руководством вооруженной группировки «Антибалака», действующей в южной части страны в районе населенного пункта Куанго. Достигнуты принципиальные соглашения о «снятии барьеров», мешающих свободному передвижению людей. Проще говоря, «Антибалака» снимает свои блокпосты, как первый шаг к полному разоружению.

    Предполагается, что группировка сложит оружие к лету, а центральное правительство восстановит в регионе законные органы власти.

    Завершение переговоров отмечалось с чисто африканским размахом. Российских военных специалистов приветствовали толпы местных жителей с песнями и плясками. Прекращение противостояния на юге страны – большой успех и для ЦАР, и для российской миссии в Африке.

    Основа гражданской войны в ЦАР – противостояние как по племенному, так и по религиозному принципу: мусульмане против христиан с примкнувшими к ним приверженцами традиционных верований. Важную роль в этом противостоянии играла именно «Антибалака» – ополчение христиан и язычников, набранное из народов, населяющих центральную, южную и восточную части страны. Противостояла ему «Селека» – мусульманская милиция, состоявшая в основном из народа фульбе с севера страны и подпитываемая через границу из Чада.

    При посредничестве России обе группировки заключили соглашение о прекращении огня, после чего гражданская война пошла на спад – и большой вооруженный конфликт распался на региональные.

    Сложнее всего ситуация на севере и западе, где конфликт носит не столько религиозный, сколько межплеменной характер. Кроме того, фульбе (в основном кочевники и скотоводы) уже привыкли к набегам на мотоциклах и джипах на оседлых христиан. Договориться с ними сложно.

    На юге ЦАР контроль над частью территории до 1 мая принадлежал местным группировкам, которые по инерции ассоциировались с «Антибалакой», что мешало властям сосредоточиться на реально проблемном севере. Теперь этот конфликт улажен. Секрет успеха, как это часто бывает в Африке, в личных мотивах, но и в России тоже.

    Лидеры «Антибалаки» были одними из тех, кто несколько лет назад горячо приветствовал приглашение в ЦАР российских военных специалистов, а частично ее милиция к ним примкнула. В западных СМИ даже появился термин «черные русские» (black russians, russes noire), но некоторые из этих «новых русских» не сошлись характером с президентом Фостен-Арканжем Туадерой.

    Этот конфликт продлил существование власти осколков «Антибалаки» в отдаленных районах страны. В числе «не совпавших» с президентом был и Димитри Айоломо – полевой командир «Антибалаки» в районе Куанго. Сейчас же подчеркивается, что речь идет не только о разоружении там «Антибалаки», но и реинтеграции ее членов в общество и государство. 

    Нигер

    Прибывшие в Нигер на прошлой неделе военные из РФ разместились на американской базе 101 в Ниамее неподалеку от международного аэропорта Диори Хамани. Они не смешиваются с военнослужащими, которые пока еще остаются на крупнейшей в Африке базе США общей стоимостью 110 млн долларов и напичканной сверхсекретным оборудованием для обслуживания тяжелых беспилотников Reaper. «Ситуация не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе управляемая», – заявил анонимный американский чиновник The Guardian.

    Подробнее об этой ситуации газета ВЗГЛЯД писала ранее. Одна из причин ее возникновения – других мест для размещения первой партии российского контингента в Нигере попросту не нашлось, в числе главных проблем этой страны инфраструктура и логистика (то есть их отсутствие). Но не только нехватка помещений привела к соседству с американцами.

    Американцы продолжают вести с новым правительством Нигера тяжелые переговоры о порядке и сроках вывода своих баз с контингентом в 1100 человек. Решение о выводе как таковом уже принято, и американская сторона это подтверждает. Но Пентагон не спешит уходить в никуда: параллельно идут переговоры с прибрежными странами (Того, Гана, Бенин) о постройке на их территории новой базы. За этим и пятая серия переговоров с Ниамеем – тянуть время.

    В свою очередь руководство Нигера проявляет разные формы африканской находчивости для того, чтобы оказывать на американскую сторону «непрямое давление». Один из таких методов: заселение россиян на базу 101.

    Россияне в целом не против. Бытовые условия в Нигере далеки от идеальных, первая партия специалистов прибыла в чистый буш, так что американская база со всеми удобствами – прекрасная позиция для расквартирования. Таким образом, интересы и российской и африканской сторон опять совпали, а американцы в чистом проигрыше.

    Чад

    В первые дни мая появились кадры прибытия в столицу Чада Нджамену некоего контингента европейских военнослужащих. Быстро стала распространяться информация о том, что это якобы члены российской ЧВК, которые должны помочь лидеру Чада Махамату Деби в преддверии выборов в стране. Гости были с закрытыми лицами и в пустынном камуфляже, но на пикапах Toyota, которые российская сторона использует крайне редко и не в таких количествах.

    Ранее Деби инициировал депортацию из Чада небольшого (около 100 человек) американского контингента инструкторов. Сами американцы расценили разрыв соглашения об использовании территории страны как «временное» явление и пообещали продолжить переговоры. Но 75 рейнджеров все-таки покинули Чад и улетели в Германию (конкретно, в Рамштайн) с двумя пересадками. Проблемы с логистикой в этом регионе есть у всех.

    Есть основания полагать, что в Чад прибыли все-таки не россияне, а, как это не удивительно, венгры. Это будет первый случай появления венгерских солдат на Африканском континенте, что вдвойне удивительно, учитывая изоляционистскую политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Еще осенью прошлого года парламент Венгрии принял закон о возможной дислокации в Чаде двух сотен солдат «для борьбы с незаконной миграцией». Закон лоббировал министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки, а родилась столь неожиданная для Венгрии идея на фоне постоянных сложностей с Евросоюзом и попытки разделить с ним обязанности. Будапешт один из главных противников принципа «открытых дверей» для мигрантов.

    Кроме того, взятие на себя такого рода миссий в Африке может быть способом увильнуть от добровольно-принудительного вовлечения в конфликт на Украине.

    Другим лоббистом этого проекта называют сына премьер-министра – Гашпара Орбана. Это человек интересной судьбы. Будучи профессиональным футболистом, в 27 лет он вдруг прошел какие-то секретные курсы в британской военной академии в Сандхёрсте (всего там, по неподтвержденным данным, обучались два-три венгра), после чего увлекся религией и отправился проповедовать в Уганду, а затем основал там целый миссионерский орден. Его странное увлечение Африкой совпало с неожиданными политическими ходами отца.

    Нынешний лидер Чада Махамат Деби – младший накануне президентских выборов пытается маневрировать сразу на нескольких фронтах. Он замирился с оппозицией, сделав ее лидера главой правительства, и рискует оказаться в дурацкой ситуации, если не одержит убедительную победу. Для этого ему и понадобились сразу все: и российские ЧВК, и европейские войска в лице венгров, и американцы, с которыми «двери открыты» для возобновления переговоров о воинском контингенте. Так что говорить о российском присутствии в Чаде пока преждевременно. Махамат Деби может сменить свое мнение на любое другое буквально на следующий день после выборов. В Африке подобное случается часто.

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