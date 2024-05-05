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    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    30 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    11 комментариев
    5 мая 2024, 21:15 • Новости дня

    Блогеры высмеяли заявление Зеленского о Боге с украинским шевроном

    Блогеры высмеяли заявление Зеленского о Боге с украинским шевроном
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский в своем заявлении про шеврон ВСУ на плече у Бога обозначил собственный цинизм, неверие и увлеченность «нетфликс-политикой», считает политический консультант Мария Сергеева.

    «Это скорее говорит о способе мышления», – написала она в своем Telegram-канале, сравнивая слова украинских политиков с их высказываниями о Гарри Поттере, который также носил бы шеврон ВСУ.

    Она пояснила, что «Бог в мире шоу-биза и нетфликс-политики» является «позитивным героем», как, например, из книг и сериалов, «очередной «марвел», которого обязательно нужно забрендировать своим «мерчем»». По ее словам, в планах украинского лидера было озвучить красивую фразу, но получилось «обозначить собственный цинизм и неверие». Сергеева добавила, что слова Зеленского о том, что Бог является его союзником и равным себе, комментировать не стоит.

    Украинский блогер Сергей Черкасский также прокомментировал слова Зеленского. «А тату с Бандерой не было?», – спросил он он в Telegram-канале. В то же время киевская публицистка Мирослава Бердник в своем Telegram-канале порассуждала о существовании «небесной ТЦК».

    Киевский политолог Алексей Нечаев отметил в Telegram-канале, что Зеленский «так увлекся веществами и законом об ужесточении мобилизации, что в его жовто-блакитной картине мира даже Бог не избежал контакта с «оливками» из ТЦК». «Интересно, что на это ответит небесная канцелярия», – подчеркнул он.

    «Когда Зеленский говорит, что у Христа на плече шеврон ВСУ, я очень живо припоминаю, какие у них шевроны. Товарищи силовики, я вот атеист, но даже для меня это слишком. А можно впаять этому хоббиту еще и оскорбление чувств верующих?», – написал военкор, дончанин Игорь Гомольский в своем Telegram-канале.

    В свою очередь член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова в Telegram-канале отметила, что Зеленский стал совсем плох, и совсем неудивительно, что человек играет в нацизм, поскольку, по его мнению, Бог является только украинским. «Странно, что после этого поста украинцы все еще не вызвали к нему санитаров», – указала она.

    Публицист и историк Егор Холмогоров в Telegram-канале добавил: примечательно не то, что Зеленский записал Бога на свою сторону, а «примечательно то, что он воображает его, как бессловесного моба, которого словили и засунули в окоп ТЦКшники».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Зеленского про шеврон «передозом».

    Напомним, в воскресенье Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам заявил, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом.

    5 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России

    Guardian заявила об использовании войсками России в ходе СВО «классической советской военной тактики»

    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска, участвующие в специальной военной операции на Украине, «используют классическую советскую военную тактику», пишет британская пресса.

    Как сообщает Guardian, в ДНР под угрозой оказались несколько гарнизонов вооруженных сил Украины. Издание пишет, что российские силы пользуются «классической советской военной тактикой», окружая украинские войска сразу на нескольких фронтах, передает RT.

    Освобождение Очеретина, по мнению Guardian, свидетельствует, что войска России намерены пробиваться к Покровску, который издание называет «ключевой базой ВСУ».

    Также Guardian отмечает, что прежде на Западе считали намерение России выйти на административные границы ДНР труднодостижимой задачей.

    Напомним, российские войска продолжают успешное продвижение в ДНР на нескольких участках фронта. Освобождение российскими войсками Очеретино грозит разрушить оборону ВСУ к западу от Авдеевки.


    Коментарии (19)
    5 мая 2024, 09:58 • Новости дня
    Депутат Рады рассказал о панике в офисе Зеленского

    Депутат Рады Дубинский: у офиса Зеленского паника из-за проблем на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Паника охватила офис Владимира Зеленского на фоне проблем у ВСУ на фронте, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене.

    По его словам, в офисе президента Украины Владимира Зеленского паника, поскольку на Западе пророчат пророчит дальнейшее отступление армии, потерю территорий и жертвы, а в офисе президента не знают, как провестимассовую мобилизацию, под которую партнеры дали деньги, передает РИА «Новости».

    Дубинский добавил, что у общественности возникли вопросы в связи с последними заявлениями украинских военных, о том, что ВСУ не в состоянии добиться выхода на границы 1991 года, также обстановка накаляется и в связи с истечением срока полномочий Зеленского, а если провалится и летняя конференция по Украине в Швейцарии – это «будет финал».

    «Тем временем, внутри бузит население, которое не успокаивается от истерии Михаила Подоляка (советника главы офиса Зеленского) и диджей-сетов Сергея Лещенко (другого советника главы офиса Зеленского). Уровень недовольства зашкаливает. И одним запретом Telegram его не успокоить», – подчеркнул Дубинский.

    Ранее стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ.

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    5 мая 2024, 12:59 • Новости дня
    НАТО установило две «красные линии» для вмешательства на Украине

    Repubblica: НАТО определилось с «красными линиями» для вмешательства на Украине

    НАТО установило две «красные линии» для вмешательства на Украине
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО «в очень конфиденциальной форме» установило для себя две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт, пишет итальянская газета Repubblica.

    Как пишет газета, НАТО без официальных сообщений установило как минимум две «красные линии», за которыми может последовать военное вмешательство в конфликт на Украине.

    Как утверждает Repubblica, первая «красная линия» связана с возможностью прорыва линии обороны ВСУ в районах границы с Белоруссией, так как украинская армия не может в полной мере контролировать это направление. Кроме того, в НАТО опасаются возможного участия в конфликте третьей стороны – Белоруссии. В таком случае 100 тыс. солдат альянса якобы будут готовы вмешаться в ситуацию.

    Вторая «красная линия» предполагает военную провокацию против стран Балтии, Польши или Молдавии. При этом оперативные планы действий на случай обоих сценариев отсутствуют, пишет издание. 

    Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина может попросить об отправке европейских военных.

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    5 мая 2024, 07:58 • Новости дня
    Россия пригрозила асимметрично ответить на враждебные действия Прибалтики

    Захарова заявила об асимметричном ответе России в экономической и транзитной сферах на враждебные действия прибалтов

    Россия пригрозила асимметрично ответить на враждебные действия Прибалтики
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На «враждебные действия прибалтов» Россия отреагирует асимметричными мерами, прежде всего – в экономической и транзитной сферах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова указала, что уже сделанные шаги «крайне негативно отразились» на бюджетах государств Прибалтики. В частности, речь идет о «переориентации грузопотоков на северо-западные порты России», передает РИА «Новости».

    При этом Захарова подчеркнула, что Москва продолжит применять дипломатические меры воздействия, но не хочет доводить ситуацию до прекращения работы диппредставительств, поскольку в странах Прибалтики живет много русскоязычных людей, в том числе граждан России.

    Захарова отметила, что бороться с «неофашистскими проявлениями» российским дипломатам приходится в «осадных условиях». Москва не хочет оставлять соотечественников «один на один с полицейским произволом».

    Захарова заявила, что в Латвии, Литве и Эстонии стали «привычным делом преследования соотечественников за «инакомыслие», гонения на русскоязычные партии», а также «задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела», под надуманным предлогом депортируют российских граждан.

    В МИД указали на рост «русофобии и бытовой дискриминации», на «травлю детей в школах и даже детских садах» Прибалтики. Отмечается, что из общественной жизни почти изгнан русский язык.

    Захарова подчеркнула, что «Россия никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений с другими странами». По ее словам, «прибалты особо преуспели» в том, чтобы создавать трудности для «нормального взаимодействия» сторон, «разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией».

    Напомним, командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем предложил странам НАТО заблокировать Балтийское море. Посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда в случае, если Москва бросит вызов НАТО. Латвия приступила к созданию противотанковых рвов вдоль границы с Россией и Белоруссией.

    Коментарии (41)
    5 мая 2024, 06:29 • Новости дня
    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции

    Макрон заявил об угрозе Франции из-за возможностей российских ракет

    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всю Европу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает (опасности) всех нас», – сказал Макрон. По его словам, безопасность европейцев зависит от ситуации на Украине. Он утверждает, что в случае победы России в украинском конфликте «в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве», ни во Франции, передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Напомним, Макрон считает, что необходимо оставить двери открытыми для переговоров с Россией. При этом он заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности» в отношении Москвы.


    Коментарии (59)
    5 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    На Украине нашли способ избавиться от блэкаутов

    Минэнерго Украины: Энергия ветра и солнца помогает не допустить блэкаутов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветер и солнце помогут избежать массового отключения электричества, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    По его словам, весной и летом есть дополнительный ресурс – ветер и солнце, которые помогут Украине нам сбалансировать энергосистему, передает РИА «Новости».

    Ранее Галущенко заявил, что на Украине в результате последних ударов по энергосистеме уничтожено больше энергетических мощностей, чем ранее успели восстановить.

    Коментарии (20)
    5 мая 2024, 12:26 • Новости дня
    На Западе назвали последствия падения Часова Яра для ВСУ

    Independent: После падения Часова Яра ВСУ в Донбассе окажутся под угрозой

    На Западе назвали последствия падения Часова Яра для ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После падения Часова Яра позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе будут под угрозой, пишет газета The Independent.

    Как пишет издание, в случае, если ВС России возьмут Часов Яр, их артиллерия на возвышенности города будет беспрепятственно наносить удары по ВСУ в Славянске, Краматорске, Константиновке и Дружковке, передает РИА «Новости».

    Издание добавило, что освобождение этого города приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты, так как дорога находится под огневым контролем ВС России.

    Коментарии (12)
    5 мая 2024, 15:29 • Новости дня
    В Германии раскритиковали бегство ВСУ

    Журналист Репке: ВСУ вновь отступают без бронетехники и под огнем артиллерии

    В Германии раскритиковали бегство ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины вновь отступают без бронетехники и под огнем российской артиллерии, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

    По его словам, наблюдается очередное украинское отступление без какой-либо бронетехники, средь бела дня, по открытым полям и под огнем российской артиллерии, передает РИА «Новости».

    Репке отметил, что подобное бегство ВСУ всегда приводит к смерти. Он также с критикой обрушился на тех, кто называет бегство украинских военных со своих позиций «запланированным тактическим отступлением».

    Ранее в воскресенье ВС России освободили Очеретино в ДНР.

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    5 мая 2024, 15:09 • Новости дня
    Чехия официально отозвала посла в России

    СТК: Чешский кабмин официально отозвал посла республики из России

    Чехия официально отозвала посла в России
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Чехии официально отозвало на родину посла республики в России Витезслава Пивоньку, который вернулся в Прагу еще в конце 2022 года, сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на чешское министерство иностранных дел.

    МИД Чехии, отвечая на соответствующий вопрос, проинформировал, что Пивонька оставит свой пост в конце мая, передает ТАСС. Как сообщает агентство, власти страны хотят направить в Москву нового посла, которым чешские СМИ называли бывшего заместителя министра обороны республики Даниэла Коштовала.

    Напомним, в марте президент Чехии Петр Павел не исключил возвращение посла в Россию, но считает, что сейчас для этого неподходящее время.

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    5 мая 2024, 03:58 • Новости дня
    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России

    Макрон заявил о необходимости поддерживать «стратегическую двусмысленность» в отношениях с Россией

    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность», нельзя устанавливать какие-либо ограничения в конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон считает такие установленные «априори» ограничения «слабостью». Он заявил, что «такого противника» нужно «лишить всякой видимости», это дает «потенциал для сдерживания», передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Как пояснил Макрон, «смысл стратегической двусмысленности заключается в том, чтобы ни о чем не рассказывать слишком подробно». Он утверждает, что Россия якобы превратилась в «дестабилизирующее» государство, которое «не ставит себе никаких стратегических ограничений».

    Напомним, Макрон призвал «оставить двери открытыми» для переговоров с Россией, но при этом заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности». Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Коментарии (38)
    5 мая 2024, 12:04 • Новости дня
    Зеленский рассказал о Боге «с украинским шевроном»
    Зеленский рассказал о Боге «с украинским шевроном»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бог стал союзником Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам.

    По его словам, старый сосед, «постоянно набивавшийся в братья», сейчас навеки далек от Украины и Бог это знает, передает РБК. Зеленский добавил, что верит в то, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом и с таким союзником жизнь точно победит смерть.

    Ранее стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ.

    Напомним, депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что паника охватила офис Владимира Зеленского на фоне проблем у ВСУ на фронте.

    Коментарии (57)
    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    5 мая 2024, 16:52 • Новости дня
    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
    @ Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times утверждает, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.

    По словам Брайена, французские военные «были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ» в Донбассе. Он уточняет, что они «набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», передает Lenta.ru.

    Экс-помощник министра обороны США утверждает, что первая группа французских военных уже ведет активные боевые действия с армией России в районе Донбасса. Пока контингент состоит из около сотни человек, однако в будущем его намерены увеличить до 1,5 тыс. человек.

    Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отправка войск НАТО на Украину повлечет обострение ситуации, необходимости в этом шаге нет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналу The Economist, что не исключает отправку военнослужащих на Украину.

    Коментарии (39)
    5 мая 2024, 14:13 • Новости дня
    Рестайлинговый президентский Aurus впервые показали публике

    Новый президентский Aurus впервые показали публике

    Рестайлинговый президентский Aurus впервые показали публике
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая версия президентского лимузина Aurus была впервые продемонстрирована публике.

    Кадры с новым автомобилем, который будет использоваться во время инаугурации главы государства 7 мая, опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    Он поговорил с гендиректором производителя Aurus – НАМИ – Федором Назаровым, который рассказал, что маска автомобиля была полностью изменена, то есть поменялись оптика, бампер, капот и крылья, передает ТАСС.

    Назаров добавил, что изменился не только внешний вид, но и сам автомобиль стал более современным.

    Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров анонсировал два этапа рестайлинга автомобиля Aurus, которые пройдут в 2026 и 2030 годах.

    Коментарии (3)
    5 мая 2024, 13:21 • Новости дня
    ВС России освободили Очеретино в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой народной республики (ДНР), заявили в Минобороны РФ.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, российские военные улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.

    В сообщении говорится, что за прошедшие сутки отражены восемь контратак штурмовых групп украинских войск, а потери противника составили до 380 человек, один танк Abrams, две БМП, в том числе Bradley, ББМ и три пикапа.

    В пресс-службе уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: 155-мм гаубица M777, 155-мм САУ Krab, 105-мм легкая гаубица M102, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль село Бердычи в ДНР.

    Коментарии (6)
    Главное
    Захарова отреагировала на заявление Зеленского про шеврон на плече у Бога
    На Западе назвали последствия падения Часова Яра для ВСУ
    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России
    СМИ: Вашингтон приостановил поставки боеприпасов Израилю
    В Сети появились кадры инаугурационного Aurus Путина
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    «Их терпение начинает иссякать» – так американские СМИ описали требование частных кредиторов к Украине начать выплаты по госдолгу после каникул, которые длятся с 2022 года. Однако данная позиция вошла в противоречие с интересами США и их партнеров из ЕС. В чем заключается суть разногласий, о каких суммах идет речь и чем это может обернуться для Украины? Подробности

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    В западном саммите по Украине немало полезного для России

    Так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии изначально задумывалась как политический удар по России. Но ситуация на фронте расставила все по местам: саммит, на котором представитель Москвы присутствовать не будет, в итоге принесет пользу именно России. Подробности

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    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. В России Зеленского обвиняли в организации атак на Крым, реанимации нацизма и обстрелах приграничных российских областей. Эксперты полагают, что он может быть причастен и к недавнему теракту в «Крокусе». МВД также объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Почему это произошло только сейчас и каковы юридические последствия решения? Подробности

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    Военные из России продолжили серию успехов в Африке

    Военное присутствие России в Африке стало неожиданно резко увеличиваться. В ЦАР российские специалисты «сшили страну», убедив мятежников разоружиться. В Нигере военные из РФ размещаются на американской секретной базе. В Чад тоже прибыли белые люди в форме без знаков отличия, которых приняли за россиян. Что происходит? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

    • Грузия пошла против Запада

      Власти Грузии планируют все-таки утвердить местный аналог закона об иностранных агентах, несмотря на угрозы со стороны Запада и оппозиции, которая обещает повторить в стране «революцию роз». Судя по всему, власти действительно напуганы. Именно поэтому и принимают такой закон.

    • Жаркая встреча военных России и США в Нигере

      В Нигере произошел исторический казус: российских военных разместили на базе 101, несмотря на то, что эту базу американцы строили для себя, до сих пор там находятся и были категорически против соседства с русскими. Что происходит в Нигере?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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