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    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    30 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    11 комментариев
    5 мая 2024, 22:55 • Новости дня

    В Армению прибыла делегация с частицей Вечного огня из Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Армению прибыла российская делегация, доставившая частицу Вечного огня из Москвы. В состав делегации вошли олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Мария Киселева и Ольга Брусникина, а также руководитель департамента внешних коммуникаций продюсерского центра Народного фронта Ольга Меншутина.

    «Делегация из Москвы передала частичку огня советнику мэра города Иджеван (в 130 километрах от Еревана - ред.) Нареку Чагаряну и сотруднику администрации Борису Тананяну», – сообщили в  представительстве Россотрудничества в Армении, передает РИА «Новости»

    Отмечается, что лампада с огнем доставлена в рамках акции Народного фронта «Огонь памяти». Она была зажжена 3 мая у Могилы Неизвестного солдата в Москве.

    Такие лампады будут переданы ветеранам в регионах России, бойцам СВО на передовой, а также отправлены в 14 стран мира.

    В Иджеване российская делегация также посетила иджеванский филиал Ереванского государственного университета и встретилась с доцентом кафедры русского языка и литературы, руководителем контактного центра Русского дома в Иджеване Маратом Зурабяном.

    Участники акции почтили память погибших в Великой Отечественной войне у городского мемориала и возложили цветы.

    Акция «Огонь памяти» продолжит свой путь по Армении. В ближайшее время частицу Вечного огня доставят в Гюмри.

    4 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Жители Германии высмеяли Бербок за угрозы в адрес России
    Жители Германии высмеяли Бербок за угрозы в адрес России
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Немцы высмеяли выступление главы МИД Германии Анналены Бербок на канале ARD, где она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пригрозила последствиями.

    Комментаторы отмечают, что в качестве последствий «за коварную российскую атаку» Бербок объявила, что поменяет пароль от своей электронной почты, передает РИА «Новости».

    Также пользователи указали, что западные элиты до сих пор не могут раскрыть, кто взорвал «Северный поток – 2», однако за ночь узнало, кто взломал учетные записи электронной почты.

    Некоторые комментаторы заметили, что к таким обвинениям необходимы точные доказательства и надежные источники.

    Напомним, ЕС и НАТО бездоказательно обвинили Россию в осуществлении «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии. Временный поверенный в делах России в Германии, который был вызван в МИД ФРГ из-за предполагаемой кибератаки на офис Социал-демократической партии Германии, категорически отверг эти обвинения.

    Россия и прежде неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, при этом доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

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    3 мая 2024, 01:11 • Новости дня
    Экспертиза выяснила детали теракта на Крымском мосту в 2022 году

    «Коммерсант»: СБУ использовала 10 тонн ракетного топлива для подрыва Крымского моста в 2022 году

    Экспертиза выяснила детали теракта на Крымском мосту в 2022 году
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Взрывотехническая экспертиза по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году показала, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.

    При этом основным зарядом взрывного устройства было смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, замаскированное под бобины с полиэтиленовой пленкой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты экспертизы.

    Отмечается, что для детонации использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, вероятно, С-4 или РЕ-8.

    По данным следствия, организатором теракта был глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он руководил группой, которая занималась подготовкой и осуществлением подрыва моста.

    Взрывчатка была отправлена из Одессы в Болгарию, затем в Грузию и Армению, а оттуда – в Россию. Взрыв произошел 8 октября 2022 года на 156-м километре автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.

    В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда.

    По делу о теракте обвиняются граждане России, Армении и Украины. Несколько человек, включая главу СБУ Малюка, арестованы заочно и объявлены в международный розыск.

    Ранее в Крыму отреагировали на намеки постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы об атаке на Крымский мост. Заявления украинского дипломата назвали «оскалом террористов», которые показывают разрушительную и чудовищную суть украинских властей.

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    3 мая 2024, 18:15 • Новости дня
    Москва потребовала от спикера парламента Армении объяснить его антироссийские заявления

    Tекст: Вера Басилая

    Москва ждет от Еревана ответ на обращение российских парламентариев в связи антироссийскими заявлениями спикера парламента Армении Алена Симоняна, обвинившего Россию во «вторжении на Украину», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова выразила надежду, что тот, кто сделал такие заявления, найдет силы ответить на запрос российских парламентариев, которые внимательно изучат подобный ответ, как только его получат, передает ТАСС.

    Ранее, выступая на конференции председателей парламентов государств Евросоюза, Симонян обвинил Россию во «вторжении» на Украину.

    Также Симонян обвинил Россию в том, что Москва оставила Армению одну «в самый сложный период», которую якобы хотели «втянуть в новую войну», чтобы «спасти» и «накинуть хомут» на ее государственность.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить запрос в связи с «русофобскими выступлениями» Симоняна.

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    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    4 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    МВД объявило Зеленского в розыск

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск

    МВД объявило Зеленского в розыск
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    МВД России объявило в розыск украинского президента Владимира Зеленского, свидетельствуют данные базы ведомства.

    Отмечается, что он разыскивается по статье УК, в отношении Зеленского возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».

    Также указано место рождения разыскиваемого – Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

    Ранее МВД России объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко.

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    3 мая 2024, 20:36 • Новости дня
    Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций ЕС

    В 14-й пакет антироссийских санкций ЕС вошел запрет на экспорт марганцевой руды и оксида алюминия

    Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов Латвии Арвил Ашераденс в пятницу раскрыл подробности нового 14-го пакета санкций Евросоюза против России.

    Как сообщил Ашераденс, новый пакет ограничений предусматривает введение запрета на экспорт в Россию марганцевой руды и оксида алюминия, передает «Московский комсомолец».

    Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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    3 мая 2024, 15:36 • Новости дня
    Полковник СБУ заявил о бессилии ВСУ перед российскими дронами

    Полковник СБУ Стариков заявил о бессилии ВСУ перед российскими дронами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские FPV-дроны представляют самую серьезную проблему на поле боя для украинской армии, заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

    В видео на своем YouTube-канале Стариков пояснил, что имеющиеся у Украины системы ПВО не способны сбивать эти дроны, а применение мелкокалиберного оружия против них неэффективно, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российские FPV-дроны неуязвимы перед средствами радиоэлектронной борьбы, поскольку они используют нестандартные частоты. По мнению полковника, решение этой проблемы необходимо искать на государственном уровне.

    Ранее российские военнослужащие при помощи FPV-дрона уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой в ЛНР.

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    3 мая 2024, 12:44 • Новости дня
    В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов

    Сенатор Климов предложил предъявить странам «Большой семерки» счет за ущерб по замороженным активам

    В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Политики «Большой семерки» выдвигают резонансные идеи об использовании российских активов для поддержки Украины. Но когда к обсуждению подключаются банкиры и юристы, то те «жмут на тормоза», поскольку все риски становятся очевидными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее FT сообщила об отказе стран G7 от идеи полной конфискации замороженных активов РФ.

    «Большая семерка», вероятно, была вынуждена изменить планы на российские активы из-за давления со стороны западных юристов и финансистов. Они понимают, что конфискация обернулась бы для них негативными последствиями: во-первых, был бы нанесен удар по их деловой репутации, а во-вторых, это привело бы к краху и доллара, и евро, и других валют», – отметил сенатор Андрей Климов.

    По его словам, суть дискуссии стран G7 о судьбе активов РФ выглядит следующим образом: политики выдвигают резонансное предложение, спираль раскручивается, и когда обсуждение доходит до банкиров и юристов, те «жмут на тормоза». Собеседник полагает, что теперь западные чиновники попытаются найти альтернативное конфискации решение, среди которых использование доходов от российских активов.

    «Если у них этот финт пройдет, то это станет очередным нарушением. Мы вносили эти средства не под честное слово, был составлен конкретный договор. Нам стоит уже сейчас провести калькуляцию тех активов, которые находятся в странах «Большой семерки», и процентов, которые они принесли и еще принесут за то время, пока мы не можем ими распоряжаться», – считает Климов.

    «Далее Москве следует предъявить счет за понесенный ущерб, причем нужно учитывать и потерянные проценты. Эти требования можно озвучивать без стеснений, поскольку наша позиция – правовая», – добавил парламентарий. Он убежден: такую операцию необходимо проводить регулярно, а также чаще напоминать западным странам об их «долге». «Пора переходить в наступление на финансово-экономическом фронте», – акцентировал собеседник.

    Ранее стало известно, что страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов. По информации британской газеты Financial Times, главной причиной изменения решения стала «боязнь ответных мер». Ряд европейских официальных лиц обеспокоены также тем, что изъятие активов спровоцирует разбирательства о возмещении убытков по результатам двух мировых войн.

    Политически менее рискованным и юридически более обоснованным опрошенные газетой эксперты считают план использования доходов, сгенерированных активами РФ, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Объем средств, которые позволит выручить эта схема, оценивается примерно в 3 млрд евро в год, пишет FT.

    ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала спецоперации на Украине. Из них около 5-6 млрд долларов находятся в Соединенных Штатах, а большая часть – в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву. Помимо прямой конфискации и использования процентных доходов на Западе изучают вариант выпуска специальных облигаций, залогом по которым будут замороженные активы.

    Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». В качестве ответной меры Россия может конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа «C», писало агентство Reuters. Согласно некоторым оценкам, по состоянию на весну 2023 года там могло скопиться до триллиона рублей. Также правительство РФ может рассмотреть меры по «блокированию небиржевых активов, все еще принадлежащих недружественным странам», предположил управляющий инвестиционным портфелем инвестиционной компании Aigenis Владимир Язев.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

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    4 мая 2024, 08:45 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по складу с БПЛА и позициям ВСУ в Харькове
    Российские военные нанесли удар по складу с БПЛА и позициям ВСУ в Харькове
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли удар по складу с беспилотниками и месту дислокации украинских военных в районе метро «Основа» в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар пришелся в цех готовой продукции БПЛА, а второй – по месту расположения ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как уточнил координатор подполья, удары были нанесены около часа ночи. Один из них попал в склад с готовыми беспилотниками, второй – по месту дислокации украинских военных.

    Также Лебедев подтвердил удар видеозаписью, на которой слышен звук пролетающего дрона-камикадзе, а затем происходит взрыв.

    Ранее ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове.

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    3 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Британский эксперт назвал цель российских авиаударов по Одессе

    Британский эксперт Меркурис: Западное вооружение стало целью ВС России в Одессе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска нанесли авиаудары по поставленному Киеву западными союзниками вооружению в Одессе, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    «Логично, что большая его часть будет находиться в этом районе, и русские его ищут и уничтожают», – сказал он в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».

    Одесса используется ВСУ для переброски оружия и техники в различные пункты дислокации, отметил эксперт. Он добавил, что в ходе авиаударов российская армия уничтожает не только вооружение, но и офицерский состав ВСУ.

    Ранее журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил, что Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт.

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    3 мая 2024, 13:18 • Новости дня
    Шойгу: Парады на 9 Мая пройдут в 25 городах России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне парады пройдут в семи городах-героях и в 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий, сказал глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

    Всего в праздновании Дня Победы в России будет задействовано порядка 150 тыс. человек и 2,5 тыс. образцов вооружения и военной техники, сказал министр. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

    В 314 населенных пунктах пройдут торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов, добавил Шойгу.

    Напомним, власти почти каждого второго региона в России отказались от проведения праздничных фейерверков в День Победы.

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    4 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    Президент Таджикистана заявил, что будет присутствовать на параде в Москве

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву на празднование Дня Победы, сообщил источник в исполнительном аппарате главы государства.

    Также он примет участие в неформальной встрече глав СНГ, передает РИА «Новости».

    Мероприятия в Душанбе по случаю 89 годовщины Дня Победы пройдут 8 мая.


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    4 мая 2024, 10:42 • Новости дня
    Президент Лаоса заявил о готовности принять участия в параде Победы 9 мая

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию, чтобы принять участие в параде Победы 9 мая, сообщили в посольстве в Москве.

    «Можем сообщить о таком визите», – передает ТАСС со ссылкой на диппредставителя.

    Ранее сообщалось, что в центр Москвы прибыла военная техника для участия в репетиции парада.

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    4 мая 2024, 14:11 • Новости дня
    Российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников над Белгородом
    Российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников над Белгородом
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области.

    Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

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    5 мая 2024, 10:34 • Новости дня
    В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

    На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада Победы, передает источник с места событий.

    Репетиция началась с внесения на площадь почетным караулом под звуки песни «Священная война» государственного флага России и Знамени Победы, после чего последует объезд командующим парадом и принимающим парад, передает РИА «Новости».

    После пройдут пешие парадные расчеты, в состав которых в этом году включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от нахимовских, суворовских, кадетских и музыкального училищ, женщин-военнослужащих, юнармейцев, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники СВО.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что на 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне парады пройдут в семи городах-героях и в 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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