Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.0 комментариев
Чемезов: Выпуск МС-21 планируют начать в 2025-2026 годах
В 2025-2026 годах планируется начать серийный выпуск лайнеров МС-21, заявил руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Серийный выпуск этих самолетов не планируется открывать до конца 2024 года, скорее всего, он начнется в 2025 или 2026 году, сказал Чемезов, передает ТАСС.
Испытания самолета пока еще идут, его безопасность стоит на первом месте.
Также он отметил, что госкорпорация намерена восстановить прежний выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50.
Такой самолет нужен не только ВС России, но он также хорошо идет на экспорт.
Ранее в феврале Обнинское НПП «Технология» имени Ромашина (входит в Ростех) начало серийное производство остекления кабины экипажа самолета МС-21.