Чемезов: Выпуск МС-21 планируют начать в 2025-2026 годах

Tекст: Алексей Дегтярев

Серийный выпуск этих самолетов не планируется открывать до конца 2024 года, скорее всего, он начнется в 2025 или 2026 году, сказал Чемезов, передает ТАСС.

Испытания самолета пока еще идут, его безопасность стоит на первом месте.

Также он отметил, что госкорпорация намерена восстановить прежний выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50.

Такой самолет нужен не только ВС России, но он также хорошо идет на экспорт.

Ранее в феврале Обнинское НПП «Технология» имени Ромашина (входит в Ростех) начало серийное производство остекления кабины экипажа самолета МС-21.