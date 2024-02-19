Ростех начал производство остекления для самолета МС-21

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил гендиректор ОНПП «Технология» Ромашина Андрей Силкин, слова которого приводятся в сообщении, производственные мощности предприятия позволяют обеспечить выпуск остекления для кабины экипажа МС-21 в соответствии с графиком производства, передает ТАСС.

Он добавил, что остекление выполнено из отечественных материалов, соответствует требованиям конструкторской документации и обеспечивает комфорт и безопасность летного состава.

В Ростехе отметили, что в текущем году предприятие поставит заказчику 12 комплектов изделий.

Ранее ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина начало серийный выпуск остекления кабин экипажа и защиту внешнего светового оборудования для самолетов SJ-100.