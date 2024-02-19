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Ростех начал производство остекления для самолета МС-21
Ростех начал производство остекления для самолета МС-21
Обнинское НПП «Технология» им. Ромашина (входит в госкорпорацию «Ростех») начало серийное производство остекления кабины экипажа самолета МС-21, сообщила пресс-служба госкорпорации.
Как заявил гендиректор ОНПП «Технология» Ромашина Андрей Силкин, слова которого приводятся в сообщении, производственные мощности предприятия позволяют обеспечить выпуск остекления для кабины экипажа МС-21 в соответствии с графиком производства, передает ТАСС.
Он добавил, что остекление выполнено из отечественных материалов, соответствует требованиям конструкторской документации и обеспечивает комфорт и безопасность летного состава.
В Ростехе отметили, что в текущем году предприятие поставит заказчику 12 комплектов изделий.
Ранее ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина начало серийный выпуск остекления кабин экипажа и защиту внешнего светового оборудования для самолетов SJ-100.