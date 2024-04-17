МИД: Москва по дипканалам не получала приглашение в Нормандию

Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?7 комментариев
Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?7 комментариев
Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.0 комментариев
Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.5 комментариев
Политолог Корнилов: Украина неприемлемыми требованиями сорвала сделку о судоходстве в Черном море
«Сложно судить, какой из пунктов соглашения не понравился Киеву. Но я полагаю, что у офиса Зеленского могло быть несколько причин для того, чтобы в последний момент «дать заднюю», – отметил политолог Владимир Корнилов. Так, по одной из версий, на Банковой выдвинули определенные условия, а когда поняли, что они неприемлемы для остальных участников, то отказались от сделки.
По мнению собеседника, таким условием могло быть разрешение на нахождение в Черном море военных кораблей НАТО для конвоирования судов, следующих как в порты Украины, так и в обратном направлении. Корнилов напомнил, что подобную инициативу украинское руководство озвучивало и прежде. «Это предложение неприемлемо ни для России, ни для Турции. Очевидно, что стороны не могли пойти на уступки в этом вопросе. Возможно, Киев, поняв бесперспективность достижения желаемого, решил сорвать сделку», – детализировал спикер. По мнению политолога, стоит ожидать, что Украина будет и дальше предпринимать попытки обойти Конвенцию Монтре.
Впрочем, существует и другая версия. Корнилов допускает, что Зеленский испугался последствий, которыми достигнутые договоренности могли бы обернуться. «Мы помним, что Киев официально запретил себе вести какие-либо переговоры с нынешней российской властью. Возможно, когда стало понятно, что Турция вскоре объявит о соглашении по судоходству, советников украинского президента осенило – сделка может быть воспринята как нарушение Зеленским собственного же указа», – предположил политолог.
Ранее стало известно, что Россия, Украина и Турция в течение двух месяцев вели переговоры по сделке о безопасном судоходстве в Черном море и были близки к согласованию документа. Планировалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о соглашении 30 марта, но, по информации Reuters, в последний момент Киев отказался. Причина такого решения украинской стороны неизвестна. К началу переговоров стороны якобы подтолкнула ООН.
Согласно тексту документа, который оказался в распоряжении агентства, Турция «в рамках своих посреднических усилий» достигла соглашений с Украиной и Россией «об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море». Москва и Киев обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам, в частности, не атаковать, не арестовывать и не обыскивать их.
«Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных сторонами в рамках международных миссий)», – следует из проекта соглашения. Оно должно было начать действовать в день объявления о нем.
Эрдоган в конце февраля заявлял о необходимости заключения соглашения об обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море, напоминает ТАСС. По словам президента Турции, в этом контексте в сотрудничестве с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать соответствующие обязательства. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, комментируя инициативу Эрдогана, отмечал, что она не связана с зерновой сделкой.
Компания-организатор мероприятия Mission Liberation сообщила France Presse, что Россия приглашена на празднование и будет представлена с целью «почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года», передает РИА «Новости».
При этом «с учетом обстоятельств» российский президент Владимир Путин не приглашен на церемонию, добавили там.
Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал планы французских властей пригласить Россию на празднование высадки в Нормандии плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского.
По словам французского лидера, израильтянам, в отличие от атлетов из России, разрешено выступать на Играх под флагом своей страны, поскольку Израиль «нельзя назвать нападающей стороной», передает ТАСС.
«Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной, – сказал Макрон в эфире канала BFMTV. – Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее».
Ранее в МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.
Politico сообщила об отказе Британии от конфискации российских активов
Эксперты издания отмечают, что сумма замороженных активов оценивается в 44 млрд фунтов стерлингов, на которую у британского парламента «нет и не будет никаких законных прав», передает РИА «Новости».
Кроме того, британские власти понимают ценность замороженных активов как инструмента для будущих мирных переговоров.
Также юристы отмечают, что вероятность конфискации личных активов невелика, даже если Британия согласится на такой шаг в рамках G7.
Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон и Вашингтон достигли существенного прогресса в решении вопроса передачи замороженных российских активов Украине.
До этого во Франции предупредили Европу о «возмездии России» из-за конфискации активов.
Вальс считает, что Парижу следует пойти на такой шаг до того, как у Тегерана появится свое ядерное оружие, в случае если все дипломатические средства будут исчерпаны, сообщает Газета.ru.
Вальс также призвал Париж готовиться к тому, что он может быть втянут в военный конфликт.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на канале BFMTV призвал усилить давление на Тегеран из-за атаки Ирана на Израиль.
Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».
После этого МИД Ирана вызвал послов Британии, Германии и Франции из-за безответственной позиции некоторых чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима Израиля.
Задержанный рассказал, что ему поставили задачу следить за Прозоровым, а позднее – собрать бомбу и прикрепить ее к днищу его автомобиля, в чем мужчине помог куратор СБУ, передает ТАСС.
Также в ЦОС ФСБ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту попытки террористического акта и госизмены. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Во вторник ФСБ задержала подорвавшего машину экс-сотрудника СБУ гражданина России 1983 года рождения.
Наличие работы у женщины делает ее привлекательнее для 80% российских мужчин, показало исследование службы знакомств
При этом лишь 7% мужчин обращают внимание на размер заработка женщины, а 13% вообще не считают наличие дохода у партнерши важным фактором, говорится в исследовании сервиса знакомств Mamba, в котором приняли участие 1,3 тыс. россиян, передает РИА «Новости».
При этом, большинство мужчин (68%) и женщин (70%) согласны с тем, что мужчина должен нести большую финансовую нагрузку в отношениях. Только 28% мужчин готовы делить расходы пополам, а 59% допускают такой формат лишь в случае крупных трат.
Что касается женщин, то 87% из них обращают внимание на доход потенциального партнера. 13% россиянок не интересует уровень заработка мужчины, а каждая десятая никогда не попросит у него финансовой помощи, даже в случае крайней необходимости.
Исследование также показало, что большинство мужчин (50%) готовы тратить на свою вторую половинку от 20 до 50 тысяч рублей в месяц, а треть (30%) – от 50 до 100 тысяч. Женщины в большинстве своем (80%) готовы выделять на партнера от 5 до 20 тысяч рублей ежемесячно.
Интересно, что мужчины определяют уровень дохода женщины по ее внешнему виду, наличию недвижимости, автомобиля и брендовых вещей. Женщины же оценивают финансовое положение мужчины по его способности обеспечить семью, уровню дохода и наличию недвижимости или автомобиля.
Политолог Корнилов: Выздоровевшая Украина обязательно возведет памятник Бузине в центре Киева
«Олесь Бузина был костью в горле у украинского руководства. Он успешно раскрывал пороки правительства и критиковал сторонников Майдана. Буквально каждый носитель националистической идеологии возненавидел его еще во времена публикации книги «Вурдалак Тарас Шевченко». Без преувеличений, 16 апреля 2015 года мир потерял крайне талантливого человека», – сказал политолог Владимир Корнилов, знавший погибшего лично.
«Он был невероятным историком, и долгое время планировал написать том о Киеве времен Деникина. Олесь обладал невероятным чувством патриотизма и не мыслил себя вне Родины. Он страстно любил столицу, в которой вырос, и в своих трудах воспевал ее яркий образ. Конечно, человек подобной величины не мог не стать жертвой националистов», – отметил он.
«Убийцы были известны с самого начала расследования. Однако дело приобрело политический характер. Преступников буквально носили на руках и воспевали как героев страны. К сожалению, до тех пор, пока на Украине не завершится деятельность русофобского режима, злоумышленники не понесут заслуженного наказания», – акцентирует собеседник.
«Но у нас есть надежда на то, что после выздоровления Украины творчество Бузины будет оценено по достоинству. Найти другого человека, который так сильно любил собственную отчизну, очень трудно. Уверен, что рано или поздно в Киеве появится улица, названная в его честь», – считает эксперт.
«Будут возведены и памятники. История расставит все по местам. Но, к огромному сожалению, мать Олеся может не дожить до этих светлых дней. Она очень долго надеялась на то, что справедливость все-таки восторжествует, и убийцы будут наказаны. Искренне надеюсь, что ей все-таки удастся увидеть признание сына земляками», – резюмирует собеседник.
Напомним, 16 апреля 2015 года в Киеве был убит историк, писатель, журналист Олесь Бузина. Автор запомнился читателям в качестве одного из наиболее трезвомыслящих аналитиков страны. Он был застрелен двумя неонацистами. На тот момент президент страны Петр Порошенко назвал раскрытие убийства «делом чести» для правоохранителей и потребовал оперативного разбирательства.
Вскоре виновные были найдены. Ими оказались Андрей Медведько и Денис Полищук, участники так называемой АТО. Позже появилась информация о задержании третьего фигурата преступления. По слухам, им оказался руководитель одной из националистических организаций Евгений Карась, выступивший в качестве организатора убийства. Однако подтвердить подозрения следствию не удалось, и Карась был отпущен на свободу.
Схожая ситуация произошла и с исполнителями убийства. В марте 2016 года им разрешили вернуться домой под подписку о невыезде. Примечательно, что результаты анализа ДНК Медведько и Полищука до сих пор не обнародованы. Таким образом за преступление никто так и не понес наказания.
Однако память об Олесе Бузине живет по сей день, его творчество, хоть и подпольно, чтут в Киеве, Одессе, Харькове. Помнят о Бузине и в Москве. В день девятой годовщины убийства журналиста, МИД России в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором подчеркивается незаменимая роль Бузины в деле донесения истины об истории Украины.
«Он стал одной из многочисленных жертв преступного киевского режима, поскольку представлял для него угрозу – публично критиковал и раскрывал истинную сущность неонацистских сил, дорвавшихся до власти в результате кровавого госпереворота», – говорится в заявлении МИД. Бузина также призывал украинское руководство к диалогу с жителями Донбасса, говорил о необходимости закрепления прав русского языка.
«Спустя почти десятилетие очевидно, что ситуация со свободой слова на Украине деградировала до критического уровня. Все оппозиционные киевскому режиму СМИ запрещены, любые проявления инакомыслия жестоко подавляются и вымарываются из информационного пространства. На неугодных журналистов, в первую очередь российских, объявлена настоящая охота с применением всех возможных вооружений», – подчеркивает МИД.
Уточняется, что никакой опасности он не представляет, а хозяина беспилотника допрашивают правоохранители, передает ТАСС.
Как отметил мужчина, ему хотелось изучить устройство.
В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Беспилотник «Баба Яга» – шести- или восьмивинтовый модифицированный сельскохозяйственный дрон, он использует алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Также в него заложены алгоритмы поведения на случай потери связи.
Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.
Bloomberg назвал неуклюжими заявления Макрона об увеличении военной помощи Киеву
По данным агентства, французский президент активно выступает за увеличение военной помощи Украине, при этом его послания иногда звучат неуклюже, передает РИА «Новости».
«Он непредсказуемо колеблется между миротворцем и провокатором», – пишет Bloomberg.
Ранее Макрон рассказал о действиях ЕС при прекращении помощи США Украине.
Филиппо назвал приглашение России в Нормандию плохой новостью для Зеленского
Филиппо, возглавляющий партию «Патриоты», написал в соцсети X, что считает такой поворот событий удачей. Он напомнил, что Россия понесла самые большие потери в борьбе с нацистской Германией, и призвал уважать память погибших и историю.
«Это не доставит радости Зеленскому и фанатам НАТО, которые попытаются оказать давление на [лидера Франции Эммануэля] Макрона», – приводит его слова РИА «Новости».
Филиппо задался вопросом о том, поддастся ли Макрон на это давление. Он считает, что такой сценарий вполне вероятен.
В Кремле уточняли ранее, что президент Владимир Путин еще не получил официального приглашения на празднование 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.
Политолог Линдигрин назвала ключевые успехи экономической и социальной политики губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
«Под руководством Игоря Бабушкина Астраханская область достигла значительных экономических успехов. Так, консолидированный бюджет региона за пять лет вырос с менее чем 60 до 90 млрд рублей. Сдвинулось с места решение многих наболевших проблем. Например, наметился прогресс в переселении граждан из ветхого и аварийного жилья», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.
«В настоящий момент реализуется масштабная транспортная реформа. Приобретаются сотни автобусов, запускаются новые маршруты, причем не только в Астрахани, но и в отдаленных уголках региона. Успешно развивается и особая экономическая зона «Лотос», объем инвестиций которой составляет 28 млрд рублей», – отмечает собеседница.
«Кроме того, был открыт областной узел международного транспортного коридора «Север-Юг». Благодаря этому суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля за 2023 год составил 4,5 млн тонн. По отношению к прошлому году данный показатель увеличился на 50%. При этом тенденции к росту у проекта до сих пор сохраняются», – подчеркивает эксперт.
Этим экономические достижения области не ограничиваются. В условиях санкций регион стал ключевой точкой развития Каспийского мультимодального логистического узла. Также продолжается интенсивная работа по развитию единой транспортной системы ЕАЭС.
«Таким образом, Игорь Бабушкин демонстрирует внушительный багаж проделанной работы. Логично, что его деятельность была по достоинству оценена президентом. Регион сохраняет быстрые темпы развития, а граждане вознаграждают главу области высоким уровнем доверия», – уточняет она.
«В данном ключе нельзя не упомянуть и кадровую систему, которую удалось выстроить Владимиру Путину. На руководящие посты приходят профессионалы, успешно проявившие себя в различных сферах. Выявлять лучших из лучших помогают многочисленные программы, ставшие своеобразной кузницей кадров. Так, в пополнении управленческого резерва активно задействованы проекты платформы «Россия – страна возможностей» и «Школа губернаторов», – резюмирует Линдигрин.
В понедельник состоялась встреча Владимира Путина и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который рассказал президенту о достижениях в области социально-экономического развития. Глава региона рассказал, что за последние пять лет собственные доходы территории удалось нарастить на 20 млрд рублей в год.
Он отметил, что только на выплату материнского капитала в прошлом году было направлено 3 млрд рублей. Каждый третий житель области получает те или иные социальные выплаты, и в годовом исчислении это составляет 12 млрд рублей. Кроме того, полностью решена проблема обманутых дольщиков. Огромный прогресс достигнут в сфере переселения граждан из аварийного жилья. Так, на текущий момент в новые дома успели заехать 2663 человека.
«Также хотел бы отметить: радуют успехи наших аграриев. Астраханская область три года подряд занимает первое место в России по выращиванию овощей в открытом грунте, и сегодня очень активно идет возрождение рисоводства. Хочу отметить, что годовой рост объемов сельскохозяйственного производства превысил 2% и составляет 70 млрд рублей», – уточнил губернатор.
Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Бабушкина на новый срок в должности главы региона. Однако он отметил, что в ходе предварительной избирательной кампании важно «выйти к людям», чтобы «получить их оценки и их наказы».
Депутат Шеремет назвал французских наемников приоритетной целью в зоне СВО
По его словам, французские наемники являются законной и приоритетной целью для российских военных, передает РИА «Новости».
Шеремет добавил, что, если французский президент Эммануэль Макрон задумал заместить огромные потери боевиков ВСУ французскими военными, в конечном итоге он сам упадет в яму.
Также он отметил, что французскому народу пора дать оценку безрассудной политике Макрона.
Ранее российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске.
В Москве на Страстном бульваре открылась выставка о становлении России в качестве черноморской державы
«Сама выставка приурочена к 240-летию создания Таврической области. Это большой и важный этап на пути воссоздания истории Новороссии. Событие особенно актуально на фоне того, что большая часть региона уже вернулась в Россию», – сказал Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте России.
«Не стоит забывать и о десятой годовщине Крымской весны, когда фактически начался процесс собирания современной России, которая ориентируется на историческую модель. Мы должны знать свою историю, иметь правильные ориентиры. И эта выставка помогает нам узнать тех людей, которые внесли свой вклад. Они для многих могут стать примером», – считает спикер.
По его словам, выставка в некотором роде является и элементом поддержки бойцов в зоне СВО. «Ведь спецоперация направлена на защиту наших людей. И тут важно, что мы не разделяем ветви русского народа – великорусскую, малорусскую и белорусскую. Они были и останутся вместе, только так мы можем быть сильными», – акцентирует постпред.
Схожей точки зрения придерживается и зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов. «Российская история неразрывна и с Крымом, и с Новороссией. Равно как и русское искусство и культура. И в этом контексте популяризация истории наших регионов крайне важна для всей страны», – пояснил он.
По словам спикера, выставку должны увидеть как можно больше москвичей и гостей столицы, поскольку там представлены различные портреты, карты и документы. «Здесь создано большое поле для мысли и раздумий о том, что такое Россия. Если посмотреть на историю нашего государства, можно увидеть, какое огромное число событий происходили в Крыму и регионах Новороссии», – перечисляет собеседник.
«Выставка покажет нашим гражданам, которые не являются профессиональными историками, документальные доказательства того, что Россия присоединяла регионы мирно. Мы никогда не угнетали мирное население и действовали исключительно в целях обеспечения безопасности государства», – заключил Владимир Коптев-Дворников, ученый секретарь «Библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова», профессор ВШЭ.
В понедельник на Страстном бульваре открылась выставка «История Новороссии и Крыма в датах и документах». Экспозиция рассказывает об этапах присоединения этих земель к Российской империи, о непрерывности исторического расширения России на юг, в сторону Черного моря, и о тех людях, идеями и делами которых реализовывался этот процесс.
Выставка подготовлена при поддержке президентского Фонда культурных инициатив в рамках проекта «Едины с Россией: историко-культурный взгляд на развитие новых территорий на «Бульваре искусств».
Как отмечают организаторы, материалы, представленные в рамках экспозиции, расскажут историю региона начиная с глубокой древности. «Благодаря освоению Новороссии и Крыма, Россия стала великой Черноморской державой. В середине XIX века усилиями выдающихся адмиралов А. С. Грейга, М. П. Лазарева, П. С. Нахимова и В. А. Корнилова Черноморский флот стал одним из лучших парусных флотов Европы. Россия не только укрепила свои южные границы, но и обеспечила себе контроль над важными торговыми путями», – говорится в анонсе мероприятия.
Экспозиция будет представлена в открытом городском пространстве в пешеходной зоне Страстного бульвара до 30 апреля.
«Надо как можно скорее принять закон об административной ответственности за распространение с использованием платформ потокового вещания фото– или видеоматериалов с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, а также усилении уголовной ответственности за совершение преступления с публичной демонстрацией в СМИ, а также сети «Интернет», – заявил Бастрыкин, передает ТАСС.
Глава СК России отметил необходимость скорейшего принятия закона, который введёт административную ответственность за распространение фото– и видеоматериалов с изображениями жестоких преступлений через платформы потокового вещания. Кроме того, он предложил внести изменения в статью 63 УК России, дополнив ее новым отягчающим обстоятельством – публичной демонстрацией преступления в СМИ и сети «Интернет».
Бастрыкин обратил внимание на негативное влияние коротких видеороликов, демонстрирующих преступления, на психологическое состояние молодёжи. Такие видео, по его словам, провоцируют агрессию в комментариях, которая впоследствии может перенестись в реальную жизнь.
Также Бастрыкин считает, что фильмы на бандитскую тематику негативно влияют на подростков.
В качестве решения проблемы глава СК России предложил увеличить количество центров информационной безопасности и психологической помощи для молодёжи. Эти центры, работающие по единому алгоритму, смогут эффективно формировать гражданскую позицию у молодых людей и противодействовать идеологии терроризма и экстремизма.