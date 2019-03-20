Названы сроки принятия «Циркона» на вооружение ВМФ

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется принять на вооружение Военно-морского флота в 2023 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Государственные испытания «Циркона» со штатных морских носителей планируется завершить в 2022 году, с 2023 года ракета будет принята на вооружение и поставлена на боевое дежурство», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что «Цирконы» появятся на всех новых и модернизированных надводных кораблях и атомных субмаринах. В том числе ими будут оснащены фрегаты проектов 22350 и 22350М, атомные ракетные крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», подлодки типа «Ясень», атомные эсминцы «Лидер».

Накануне источник сообщил, что многоцелевая атомная подлодка проекта 885М «Казань» в 2020 году впервые проведет стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон». Сообщалось также, что «Цирконы» будут размещены на подлодках пятого поколения «Хаски», которые буду построены к 2027 году.

20 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км.