Запланирована первая стрельба «Цирконом» с подлодки

Российская многоцелевая атомная подлодка проекта 885М «Казань» в 2020 году впервые проведет стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В 2020 году стрельбы «Цирконом» в рамках испытаний этой ракеты из надводного и подводного положения начнет многоцелевая атомная подлодка проекта 885М «Казань», – сказал источник ТАСС.

По его словам, саму «Казань» планируется ввести в боевой состав флота в конце 2019 года после завершения государственных испытаний.

При этом ранее сообщалось, что «Цирконы» будут размешены на подлодках пятого поколения «Хаски». Строительство головной атомной подлодки пятого поколения «Хаски» планируется завершить к 2027 году.

Главной целью для «Циркона» станут авианосцы, которые составляют ядро авианосных ударных групп. У капитанов кораблей прикрытия авианосцев даже есть задача, согласно которой в случае возникновения опасности, они должны пожертвовать своим судном для спасения важной цели.

Ранее в марте сообщалось, что морские испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец 2019 года, пуски состоятся с новейшего фрегата ВМФ России «Адмирал Горшков» проекта 22350.

20 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км.

По мнению западных экспертов, реальная скорость «Циркона» составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах России в разработке гиперзвукового оружия.