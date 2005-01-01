Западные эксперты назвали истинную скорость российских «Цирконов»

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» заметно быстрее, чем предполагали западные эксперты, об этом сообщил журналист Гернот Крампер в своем материале для журнала Stern.

«Поскольку скорость ракеты составляет 11 тыс. километров в час, пяти минут будет достаточно, чтобы она достигла Пентагона и уничтожила его», – отметил Крампер в своей статье, передает РИА «Новости».

Издание также отметило, что ранее западные эксперты считали, что максимальная скорость «Циркона» не превысит 6 тыс. километров в час.

Но ракета превзошла эти прогнозы, ее скорость, радиус действия в тысячу километров делает перехват невозможным, подчеркивается в материале.

«Эффективно противостоять подобным ракетам могут лишь электронные системы ПВО и лазерное оружие», – подытожил Крампер.

Ранее президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» будет иметь скорость более 9 махов и будет размещаться на надводных и подводных кораблях.