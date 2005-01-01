Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с новейшего фрегата ВМФ России

Морские испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец 2019 года, пуски состоятся с новейшего фрегата ВМФ России «Адмирал Горшков» проекта 22350, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, в конце этого года «планируется начать испытания ракеты с морского носителя – головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», входящего в состав Северного флота», передает ТАСС.

Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км.

Отметим, по мнению западных экспертов, реальная скорость «Циркона» составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах России в разработке гиперзвукового оружия.