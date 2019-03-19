Перед визитом Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения

Перед встречей украинского президента Петра Порошенко со своими избирателями в Ивано-Франковске прошли столкновения националистов с полицией.

Националисты пришли на митинг, скандировали: «Позор» – и требовали наказания для тех, кто наживается на армии. Сотрудники правоохранительных органов взяли в кольцо протестующих и оттеснили от митинга. Во время столкновений правоохранители использовали слезоточивый газ, пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Курс».

В сообщении говорится, что националисты кричали: «Вместе и до конца». В ответ сторонники действующего президента отвечали: «Банду прочь».

Лидер «Национального конкурса» заявил, что его партия продолжит проводить подобные акции протеста.

Ранее Порошенко увидел за массовыми протестами националистов в стране «руку Кремля».

Напомним, во время митинга в Чернигове националисты встретили Порошенко нецензурной бранью. До этого представители «Национального корпуса» пытались сорвать митинг в Житомире. Защищая президента, пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов, в том числе и начальник черкасской полиции генерал Валерий Лютый – ему рассекли лицо. 19 правоохранителей пришлось госпитализировать после стычки.

Националисты начали преследовать Порошенко после того, как появились данные о коррупции в армии. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Порошенко разонравился националистам.