Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Вернулись к штатной работе аэропорты Калуги, Пензы и Саратова
По сообщению представителя Росавиации, к штатной работе вернулись аэропорты Калуги, Пензы и Саратова.
«Аэропорты Калуги (Грабцево), Пензы и Саратова: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – отметил он в Telegram-канале.
В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром был перенаправлен самолет, выполнявший рейс в Калугу и самолет, совершавший рейс в Саратов.
Напомним, ранее в ночь на пятницу Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Волгограда, а также Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило об уничтоженных в ночь на четверг 47 украинских беспилотниках над регионами России. Кроме того, на дроны ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог.