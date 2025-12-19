Вернулись к штатной работе аэропорты Калуги, Пензы и Саратова

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорты Калуги (Грабцево), Пензы и Саратова: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – отметил он в Telegram-канале.

В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром был перенаправлен самолет, выполнявший рейс в Калугу и самолет, совершавший рейс в Саратов.

Напомним, ранее в ночь на пятницу Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Волгограда, а также Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило об уничтоженных в ночь на четверг 47 украинских беспилотниках над регионами России. Кроме того, на дроны ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог.