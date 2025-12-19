Страны ЕС договорились выдать Украине 90 млрд. евро на 2026–2027 годы

Tекст: Катерина Туманова

«Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 млрд. евро на 2026-2027 годы принято. Мы взяли на себя обязательства и выполнили их», – написал он в соцети Х.

На пресс-конференции Кошта добавил, что принятые ранее 19 пакетов антироссийский санкций продлен до 31 июля 2026 года и в дальнейшем будут продлеваться каждые полгода, передает ТАСС.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ни один лидер ЕС не покинет саммит до принятия решения по поддержке Украины. Премьер Польши Туск намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29. Он же сообщил о достижении «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.