Welt: Политиков в Европе напугали слова Путина о «подсвинках»

Якушев заявил о масштабном обновлении фракции «Единая Россия» в 2026 году

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что предстоящий избирательный цикл будет масштабным и приведет к заметной ротации на всех уровнях, в том числе и в Госдуме, передает ТАСС.

Якушев пояснил, что помимо выборов в парламент, в 2026 году пройдут кампании в законодательные собрания 39 регионов, в 10 административных центрах, а также масштабные муниципальные выборы в 11 регионах. По его словам, динамика прошлых лет показывает, что обновление депутатского корпуса может достигнуть 75%, аналогичная серьезная ротация ожидается и в Госдуме.

«Депутатский корпус, конечно, поменяется. Учитывая динамику 2024-2025 годов, когда на уровне законодательных собраний и административных центров обновление составило около 75%, можно ожидать достаточно серьезной ротации и здесь», – отметил Якушев. Также он подчеркнул, что «полная замена депутатского корпуса недопустима», так как отсутствие опытных депутатов может привести к сложностям в законотворчестве.

Якушев добавил, что главным механизмом отбора кандидатов по-прежнему остается предварительное голосование. По его словам, участвовать в нем могут все желающие, в том числе и те, чья работа раньше вызывала вопросы. «Ворота открыты для всех. Предварительное голосование никому не закрывают», – сказал Якушев.

Он также рассказал, что эффективность работы депутатов оценивается с использованием «системы светофора», которая учитывает активность, поддержку избирателей и соответствие линии партии. Якушев отметил, что для участия в новом избирательном цикле у депутата должно быть реальное ядро поддержки, иначе его перспектива попасть в новый состав Госдумы вызывает вопросы.

Говоря об итогах восьмого созыва, Якушев отметил, что этот период был непростым из-за пандемии COVID-19 и проведения спецоперации на Украине. По его словам, часть депутатов потеряла доверие избирателей, тогда как другие смогли усилить свои позиции. Якушев считает, что это обычная ситуация: «Симпатии избирателей не исчезают – они перераспределяются».