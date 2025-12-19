Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Welt: Политиков в Европе напугали слова Путина о «подсвинках»
Жесткие заявления президента России Владимира Путина о роли европейских политиков вызвали обеспокоенность среди лидеров Евросоюза, сообщает немецкий телеканал Welt.
Слова президента России о европейских «подсвинках» вызвали страх у многих европейских политиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.
В эфире канала ведущая подчеркнула, что в Евросоюзе обсуждают не только растущие угрозы, но и высказывания российского лидера, напрямую затронувшие европейских лидеров.
По мнению ведущей, европейские чиновники ощутили давление в связи с жесткой риторикой Владимира Путина. Она добавила, что европейским политикам, особенно главе евродипломатии Каи Каллас, стоит воздержаться от угроз в адрес России.
В конце программы журналистка с иронией заявила, что Европе приходится терпеть в текущей ситуации и проявлять выдержку перед лицом высказываний российского лидера.
Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны назвал европейских политиков «подсвинками».