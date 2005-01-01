Турчинов заявил об угрозе исчезновения украинской нации

Украинская нация может оказаться под угрозой исчезновения из-за сокращения населения страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Сокращение населения становится для Украины одним из факторов, который угрожает не просто национальной безопасности, а самому существованию нашей нации», – заявил Турчинов, передает РИА «Новости».

По его словам, в 2018 году на Украине родились 335 тыс. детей, а ушли из жизни 587 тыс. украинцев; рождаемость упала на 7% по сравнению с 2017 годом, а количество абортов, только по официальным данным медицинских учреждений, составляет 100 тыс. в год.

«За год украинцев стало меньше на 252 тысячи человек, и эта черная тенденция ежегодно только ухудшается… До девяти миллионов украинцев ежегодно выезжают на заработки заграницу; 3,2 миллиона уже постоянно работают за границами страны, и большинство из них не планируют возвращаться на родину», – добавил он.

Турчинов заявил, что Украина занимает 29 место в мире по показателю старения населения и одно из первых по сокращению трудоспособного населения.

Также Турчинов заявил, что 13 тыс. украинцев погибли с начала боевых действий в Донбассе, из них только около 3 тыс. – военные.

В прошлом году СМИ сообщали, что учитывая нынешние темпы сокращения населения Украины, через 200 лет украинцы могут вымереть как нация.

Весной 2018 года Центр экономической стратегии Украины обнародовал данные исследования под названием «Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству», согласно которому 4 млн граждан страны являются трудовыми мигрантами.