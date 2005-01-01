В Совфеде США назвали «страной террора»

«Надо называть вещи своими именами, США – это страна террора. На внешнем контуре она использует террористические организации», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя сообщения о том, что США вывезли из Сирии 50 тонн золота, а также заблокировали вместе с Великобританией принадлежащие Венесуэле 30 млрд долларов.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что информация о вывозе американскими военными из Сирии 50 тонн золота является правдой «с высокой степенью достоверности».

«Такова суть внешней политики США. Они так всегда делали. Это было, есть и будет. Надо называть вещи своими именами, США – это страна террора. На внешнем контуре она использует террористические организации», – сказал Клинцевич.

Сенатор считает, что только противодействие со стороны России и Китая может предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. «Рано или поздно мир вскроет эти нарывы и покажет истинное лицо американской сущности», – полагает сенатор.

Что касается блокировки активов Венесуэлы в размере 30 млрд долларов, то Клинцевич подчеркнул, что это стало возможным благодаря созданию законодательной базы. По его оценке, в совокупности США могут блокировать триллионы долларов.

«Сегодня все эти ресурсы, которые вывезены не только из Венесуэлы, но и из других стран в США, в Великобританию, на Кипр, превышают триллионы долларов. 30 млрд Венесуэлы – это маленькая часть. Захватывая эти ресурсы, США тем самым будут уменьшать свой долг. Эта тенденция будет только усиливаться. При этом самопровозглашенному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо были открыты счета, чтобы он мог проводить свои преступные деяния по свержению законно избранной власти», – отметил Клинцевич.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о вывозе американской армией на вертолетах с сирийской территории около 50 тонн золота сообщило сирийское агентство SANA. 40 тонн золота американцы получили от боевиков в окрестностях провинции Дейр-эз-Зор взамен на гарантии безопасности. Дополнительные 10 тонн золота американские военные нашли в других тайниках террористов.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на 30 млрд долларов, заморозив нефтяные и банковские активы.