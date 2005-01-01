Россия обвинила США и Британию в ограблении Венесуэлы на 30 млрд долларов

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27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 02:42  |  vz.ru
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Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Миллер может укрепить свои позиции в Газпроме еще сильнейФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
Глава Газпрома Алексей Миллер прощается сразу с двумя своими заместителями, с которыми проработал бок о бок более 10 лет. Александр Медведев отвечал за экспорт, а Валерий Голубев – за внутренний рынок. При этом никаких нареканий со стороны компании в их адрес не прозвучало. С чем же связано увольнение столь важных топ-менеджеров в крупнейшей газовой компании России? Подробности...
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Лавров назвал три условия мирного договора с Японией

Сергей Лавров с японским министром иностранных дел Таро КоноФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока полностью отсутствуют. Почему именно сейчас российское руководство выступило со столь резкими оценками? Означает ли это, что вопрос о мирном договоре и окончании территориального спора снова практически закрыт и в ближайшие месяцы переговоры будут идти лишь для вида?  Подробности...
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Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

Участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева оказалась в центре скандалаФото: телеканал ТНТ/Youtube
Со дня зверского убийства генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева прошло 74 года и одна неделя. Со дня эфира, в котором участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева произнесла текст про «дух генерала Карбышева», прошло 5 лет, 10 месяцев и 21 день. Почему же эта во всех смыслах очень давняя история стала одним из главных событий наступившей недели?  Подробности...
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Американские СМИ затравили подростка за «улыбку расиста»

Та самая фотография, обнажившая тотальное лицемерие американской прессыФото: кадр из видео
Одна-единственная фотография стала поводом для гигантской травли, которой подвергся совершенно невинный американский подросток. Всему виной стала его улыбка, обращенная к представителю индейского племени, и кепка с надписью «Сделаем Америку снова великой». Как такое произошло и при чем тут секта под названием «Черные евреи»? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

Глеб Простаков, журналист
Доказывать российскому читателю, что большинство украинцев – вменяемые люди, которые оказались заложниками агрессивного меньшинства, реальных жестоких репрессий, а также ковровой пропаганды – дело неблагодарное. Подробности...
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Впервые в истории США президентом может стать социалист

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Образцом реального социализма средний американец считает не СССР, Кубу или Северную Корею, а соседнюю Канаду с её бесплатной медициной, развитым общественным транспортом и доступным высшим образованием. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Сказать «нет» антисемейной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрывать детей от матери и отца – значит резать по живому. Когда режут, чтобы спасти жизнь, – это одно. Когда режут потому, что сочли семью странной, – совсем другое. Быть странным – это не преступление. Подробности...
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    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
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          Россия обвинила США и Британию в ограблении Венесуэлы на 30 млрд долларов

             27 февраля 2019, 02:31
          Фото: Aleksandr Gusev/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          США и Великобритания ограбили Венесуэлу на 30 млрд долларов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

          Он назвал лицемерной попытку США «ввезти помощь на 20 млрд долларов», когда «Вашингтон и Лондон только за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на 30 млрд  долларов в нефтяных и банковских активах». В частности, арестованы счета венесуэльских предприятий на 11 млрд, заморожены активы венесуэльской госкорпорации PDVSA на 7 млрд и золотые активы Венесуэлы в Великобритании на 1,2 млрд долларов.

          В итоге власти Венесуэлы не могут потратить эти средства на лекарства, продукты и товары первой необходимости для жителей страны, передает РИА «Новости».

          Постпред России подчеркнул, что «у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства» ради желания «сменить неугодный режим».

          Небензя заявил, что США преследует только одну цель – сменить власть в Венесуэле, не исключая военное вторжение.

          Он напомнил, что 21 февраля американская делегация предложила текст сообщения СБ ООН для прессы по событиям в Гаити. Документ призывал «граждан выражать свою позицию мирными средствами», заявлял об обеспокоенности «жестокими демонстрациями» и подтверждал приверженность членов СБ «сотрудничеству с народом и правительством Гаити».

          Небензя предложил принять такой же текст по ситуации в Венесуэле.

          На ваш взгляд

           
          Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро?



          Обсуждение: 240 комментариев

          Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ответном слове раскритиковал поведение России, но никак не прокомментировал предложенное российским дипломатом заявление.

          Абрамс отверг «обвинения в военной интервенции» со стороны США. Он также заявил, что Россия якобы сама «оккупирует территорию Грузии и Украины». Он обвинил Москву в преследовании финансовых целей и попытках «вернуть вложенные деньги» в Венесуэле.

          На это Небензя ответил: «Почему вам не приходит в голову, что у нас могут быть другие, кроме меркантильных интересов?

          Мы не терпим, когда грубо, нагло нарушают принципы международного права, вмешиваясь в дела другой суверенной страны».

          Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США перебрасывают военных в Пуэрто-Рико и Колумбию, потому что готовят вторжение в Венесуэлу. Абрамс заявил, что Вашингтон не планирует проводить военную операцию против Венесуэлы.


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