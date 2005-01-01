Россия обвинила США и Британию в ограблении Венесуэлы на 30 млрд долларов

США и Великобритания ограбили Венесуэлу на 30 млрд долларов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

Он назвал лицемерной попытку США «ввезти помощь на 20 млрд долларов», когда «Вашингтон и Лондон только за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на 30 млрд долларов в нефтяных и банковских активах». В частности, арестованы счета венесуэльских предприятий на 11 млрд, заморожены активы венесуэльской госкорпорации PDVSA на 7 млрд и золотые активы Венесуэлы в Великобритании на 1,2 млрд долларов.

В итоге власти Венесуэлы не могут потратить эти средства на лекарства, продукты и товары первой необходимости для жителей страны, передает РИА «Новости».

Постпред России подчеркнул, что «у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства» ради желания «сменить неугодный режим».

Небензя заявил, что США преследует только одну цель – сменить власть в Венесуэле, не исключая военное вторжение.

Он напомнил, что 21 февраля американская делегация предложила текст сообщения СБ ООН для прессы по событиям в Гаити. Документ призывал «граждан выражать свою позицию мирными средствами», заявлял об обеспокоенности «жестокими демонстрациями» и подтверждал приверженность членов СБ «сотрудничеству с народом и правительством Гаити».

Небензя предложил принять такой же текст по ситуации в Венесуэле.

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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ответном слове раскритиковал поведение России, но никак не прокомментировал предложенное российским дипломатом заявление.

Абрамс отверг «обвинения в военной интервенции» со стороны США. Он также заявил, что Россия якобы сама «оккупирует территорию Грузии и Украины». Он обвинил Москву в преследовании финансовых целей и попытках «вернуть вложенные деньги» в Венесуэле.

На это Небензя ответил: «Почему вам не приходит в голову, что у нас могут быть другие, кроме меркантильных интересов?

Мы не терпим, когда грубо, нагло нарушают принципы международного права, вмешиваясь в дела другой суверенной страны».