Автобус врезался в резиденцию Путина в Подмосковье

В резиденцию президента России Владимира Путина – усадьбу Майендорф в подмосковной Барвихе – врезался рейсовый автобус, за рулем находился уроженец Чечни, который не справился с управлением и врезался в КПП.

Авария произошла 21 февраля около 05.30 на Рублево-Успенском шоссе. Рейсовый автобус № 541, который курсирует от метро «Тушино» до села Николо-Урюпино, выехал из гаража и двигался на конечную станцию, чтобы выйти на маршрут. За рулем находился 23-летний уроженец Чечни Идрис с водительским стажем в три года. В салоне никого не было, сообщает «Московский комсомолец».

Позже водитель автобуса пояснил, что у машины на полном ходу отказали тормоза. Он не справился с управлением и принял решение остановить машину, направив ее в ворота КПП. Сразу после наезда на преграду автобус окружила военизированная охрана. После его объяснений охранники отказались от каких-либо претензий, взяв с него письменное объяснение.

Автобус повредил внешнюю отделку фасада, ворота и запирающий механизм, у самого автомобиля треснуло лобовое стекло, есть незначительные повреждения корпуса.

Сотрудники ГИБДД оформили протокол за несоответствие скорости конкретным условиям движения.