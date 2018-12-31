Климкин заявил об «украинизации» Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Крым за пять лет нахождения в составе России якобы «стал более украинским».

Министр иностранных дел написал в Facebook, что до госпереворота в стране и воссоединения Крыма с Россией, полуостров был «недостаточно украинским», за что Киев заплатил «сверхвысокую цену».

Однако, по словам Климкина, за время нахождения в составе России Крым не стал «более российским». Напротив, уверен глава МИД, Киеву за это время удалось украинизировать полуостров.

«Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв «Крым – это Украина!» стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца», – написал Климкин.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что если Киев считает Крым украинским, он должен дать возможность живущим там проголосовать на президентских выборах.

31 декабря ЦИК Украины ликвидировала все участки для голосования в России. Глава МИД страны Павел Климкин заявлял, что это решение принято с целью обезопасить украинских граждан.