Родственники исполнят запрет Лагерфельда на похороны и панихиду

Близкие немецкого модельера Карла Лагерфельда, умершего в минувший вторник, сказали, что исполнят его последнюю волю и не станут хоронить тело дизайнера, заявил представитель бренда Karl Lagerfeld.

В заявлении говорится, что тело Лагерфельда будет кремировано, а прах развеян вместе с прахом его матери, передает ТАСС.

Также отмечается, что родственники знаменитого кутюрье в соответствии с его завещанием не будут устраивать публичную панихиду.

Лагерфельд скончался во Франции на 86-м году жизни. С 1983 года до своей смерти модельер был главным дизайнером модного дома Chanel.

Ранее сообщалось, что главным наследником Лагерфельда может оказаться его бирманская кошка Шупетт.