Песков сообщил об отсутствии понимания по новому раунду переговоров с Украиной

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент нет ясности относительно проведения нового этапа переговоров, передает ТАСС.

Он уточнил, что, несмотря на отсутствие понимания по следующему раунду, была проведена значительная работа по реализации договоренностей, достигнутых сторонами в Стамбуле. Песков отметил, что этот процесс продолжается, но о новых встречах говорить пока рано.

Ранее Песков заявил, что вопрос о смене места проведения переговоров между Россией и Украиной на данный момент не поднимался.

Турецкие власти заявили о готовности организовать встречу делегаций России и Украины при подтверждении готовности сторон.

Президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о намерении Москвы вернуться к переговорам с Киевом после 22 июня.