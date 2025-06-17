Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.0 комментариев
Песков сообщил об отсутствии понимания по новому раунду переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент отсутствует понимание относительно нового раунда российско-украинских переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент нет ясности относительно проведения нового этапа переговоров, передает ТАСС.
Он уточнил, что, несмотря на отсутствие понимания по следующему раунду, была проведена значительная работа по реализации договоренностей, достигнутых сторонами в Стамбуле. Песков отметил, что этот процесс продолжается, но о новых встречах говорить пока рано.
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