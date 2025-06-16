России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Песков опроверг обсуждение замены Стамбула на другую площадку для переговоров
В Кремле разъяснили, что вопрос о смене места проведения переговоров между Россией и Украиной на данный момент не поднимался.
Заявление прозвучало из уст пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что пока не обсуждалась возможность выбора другой переговорной площадки вместо Стамбула для дальнейших встреч между представителями Москвы и Киева. Песков заметил: «Пока не заходило речи о том, чтобы выбрать какую-то другую площадку».
Кроме того, Песков сообщил, что точная дата продолжения прямых переговоров России и Украины пока не определена, несмотря на то что ранее обсуждалась возможность возобновления диалога после 22 июня. По его словам, временной срок был озвучен, но конкретных договоренностей о дате следующего раунда переговоров нет.
Ранее турецкие власти заявили о готовности организовать встречу делегаций России и Украины при подтверждении готовности сторон.
Президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о намерении Москвы вернуться к переговорам с Киевом после 22 июня.