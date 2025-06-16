Песков опроверг обсуждение замены Стамбула на другую площадку для переговоров

Tекст: Ольга Иванова

Заявление прозвучало из уст пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что пока не обсуждалась возможность выбора другой переговорной площадки вместо Стамбула для дальнейших встреч между представителями Москвы и Киева. Песков заметил: «Пока не заходило речи о том, чтобы выбрать какую-то другую площадку».

Кроме того, Песков сообщил, что точная дата продолжения прямых переговоров России и Украины пока не определена, несмотря на то что ранее обсуждалась возможность возобновления диалога после 22 июня. По его словам, временной срок был озвучен, но конкретных договоренностей о дате следующего раунда переговоров нет.

Ранее турецкие власти заявили о готовности организовать встречу делегаций России и Украины при подтверждении готовности сторон.

Президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о намерении Москвы вернуться к переговорам с Киевом после 22 июня.