Медведев назвал G7 «мертвым клубом»

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что еще во времена, когда в этот клуб входила Россия и он назывался «восьмеркой», формат был «мертвым», а его участники – «зомби», передает ТАСС.

Медведев также отметил, что президент США Дональд Трамп продемонстрировал пренебрежение к европейским лидерам, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону. «Трамп на G7 указал на место европейским шавкам во главе с Микроном», – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) на английском языке.

Он назвал Трампа «молодцом» за отказ обсуждать санкции против России, а также за то, что экс-президент США «отчитал» западных коллег и покинул саммит.

Ранее президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки».

Политолог Вадим Трухачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал досрочный отъезд Трампа с саммита G7 пощечиной Владимиру Зеленскому.