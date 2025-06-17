Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.0 комментариев
Медведев назвал G7 «мертвым клубом»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «Большая семерка» (G7) давно перестала быть жизнеспособным форматом.
Он подчеркнул, что еще во времена, когда в этот клуб входила Россия и он назывался «восьмеркой», формат был «мертвым», а его участники – «зомби», передает ТАСС.
Медведев также отметил, что президент США Дональд Трамп продемонстрировал пренебрежение к европейским лидерам, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону. «Трамп на G7 указал на место европейским шавкам во главе с Микроном», – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) на английском языке.
Он назвал Трампа «молодцом» за отказ обсуждать санкции против России, а также за то, что экс-президент США «отчитал» западных коллег и покинул саммит.
Ранее президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки».
Политолог Вадим Трухачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал досрочный отъезд Трампа с саммита G7 пощечиной Владимиру Зеленскому.