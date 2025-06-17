Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.0 комментариев
Анонсирована традиционная международная акция «Свеча памяти»
В ночь на 22 июня в России и более чем 50 странах пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны, ее организуют всероссийское движение «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия».
Инсталляции в рамках международных акций «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» появятся более чем в 2000 точках в России и в 50 странах мира.
В 2025 году центральной огненной инсталляцией станет образ Родины-матери у Музея Победы на Поклонной горе.
«В этом году мы зажжем свечи не только в память о жертвах геноцида советского народа и погибших в Великую Отечественную войну, но и о тех, кто погиб сегодня от рук неонацистов на территории Донбасса, Новороссии, Курской и Белгородской областях», – заявила председатель центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко.
В Петербурге на Дворцовой площади создадут картину из 80 тыс. свечей, в Калуге – Орден Отечественной войны. В Донецке выложат образ Саур-Могилы, символ героизма. Самыми северными точками станут Дудинка и Заполярный, самой южной – города Австралии.
Кроме того, в регионах страны проходят уроки «Первый день войны» для молодежи, основанные на воспоминаниях очевидцев. Акция проводится при поддержке Фонда президентских грантов и других партнеров.