Анонсирована традиционная международная акция «Свеча памяти»

Инсталляции в рамках международных акций «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» появятся более чем в 2000 точках в России и в 50 странах мира.

В 2025 году центральной огненной инсталляцией станет образ Родины-матери у Музея Победы на Поклонной горе.

«В этом году мы зажжем свечи не только в память о жертвах геноцида советского народа и погибших в Великую Отечественную войну, но и о тех, кто погиб сегодня от рук неонацистов на территории Донбасса, Новороссии, Курской и Белгородской областях», – заявила председатель центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко.

В Петербурге на Дворцовой площади создадут картину из 80 тыс. свечей, в Калуге – Орден Отечественной войны. В Донецке выложат образ Саур-Могилы, символ героизма. Самыми северными точками станут Дудинка и Заполярный, самой южной – города Австралии.

Кроме того, в регионах страны проходят уроки «Первый день войны» для молодежи, основанные на воспоминаниях очевидцев. Акция проводится при поддержке Фонда президентских грантов и других партнеров.