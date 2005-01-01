Кошку назвали главным претендентом на наследство Лагерфельда

Главным наследником скончавшегося кутюрье Карла Лагерфельда может оказаться его бирманская кошка Шупетт, пишут СМИ.

Кошка появилась у Лагерфельда в 2011 году. Хозяин написал о ней книгу, завел для нее аккаунты в соцсетях, а также позволил «зваработать» 3 млн евро – кошка участвовала в фотосессиях для немецких автомобилей и японской косметики, передает РИА «Новости» со ссылкой на LCI и France3.

Лагерфельд не раз называл кошку «центром» своего мира. В 2015 году он говорил: «Она наследница, и если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться».

Figaro пишет, что Лагерфельд мог бы оставить свое состояние кошке по законам Германии, гражданином которой являлся, но в силу, скорее всего, вступят законы Франции, где он жил, а там запрещено оставлять наследство животным. Однако есть «альтернативные» пути: создание фонда, который заботился бы о животном, или физическое лицо, которого бы Лагерфельд назначил для этого в завещании.

Напомним, знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд умер во Франции на 86-м году жизни.