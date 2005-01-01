Умер Карл Лагерфельд

Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд умер во Франции на 86-м году жизни, сообщает газета Figaro.

«Кутюрье, фотограф и стилист был слаб на протяжении последних нескольких недель. Получивший известность благодаря своим костюмам и черным очкам, он был художественным директором Chanel с 1983 года», – отмечает издание, передает РИА «Новости».

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1933 года в семье банковского служащего Отто Лагерфельда. У него немецкие корни со стороны матери и шведские со стороны отца. В 1952 году переехал в Париж, где учился в школе при Синдикате высокой моды. В 1955 году получил первую премию за дизайн пальто в конкурсе, который организовал Международный секретариат шерсти. Затем стал ассистентом Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года.

В 1959 году Лагерфельда приглашают в дом моды Жана Пату, где он получает должность арт-директора. Здесь он работает до 1963 года. С 1963 года стал работать одновременно с четырьмя домами моды – Chloe, Krizia, Charles Jourdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.

В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию – Karl Lagerfeld Impression. В 1979 году получил приглашение преподавать в Венской высшей школе прикладного искусства на должности профессора. В 1983 году стал художественным директором дома Chanel, где сначала работал над созданием коллекций прет-а-порте. Основал линии KL и KL by Karl Lagerfeld.

С 1987 года занялся фотографией, опубликовал несколько книг. В 1987–1995 годах сотрудничал с крупным немецким производителем одежды Клаусом Штайльманом. В 1992–1997 годах вновь занимал должность главного модельера дома Chloe. В 1998 году открыл в Париже художественную галерею под названием Lagerfeld Gallery – Studio 7L.

Лагерфельд был большим книголюбом, владеет личной библиотекой в 300 тыс. томов. В 2000 году он основал в Париже собственный издательский дом под названием 7L и открыл одноименный книжный магазин. В том же году он продал на аукционе Christie's часть своей коллекции книг о французском искусстве XVIII века.

Также модельер известен и как создатель духов. Он создал ароматы Chloe (1975), KL (1982), Jako (1997), а также аромат с запахом книги.