Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.0 комментариев
Росгвардейцы задержали должника по алиментам в шахте лифта в Москве
Росгвардейцы задержали в шахте лифта на Долгоруковской улице разыскиваемого мужчину, который скрывался от наказания за неуплату алиментов, сообщили в столичном главка Росгвардии.
Сотрудники Росгвардии выявили нарушителя во время патрулирования в центре столицы. По поступившей информации, гражданин, находящийся в федеральном розыске, мог скрываться в одном из подъездов на Долгоруковской улице. Прибыв на место, правоохранители нашли мужчину в шахте лифта, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили: «Как выяснилось, мужчина уклонялся от исправительных работ, назначенных за неуплату алиментов». После задержания его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В Росгвардии уточнили, что операция прошла без происшествий.
Ранее в России заработал цифровой реестр должников по алиментам, данные которого станут доступны общественности и работодателям, предусматривая новые ограничения неплательщикам.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор ФССП Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ объявил о запуске реестра должников по алиментным обязательствам на сайте службы, который станет новым инструментом воздействия на тех, кто уклоняется от выплаты алиментов.