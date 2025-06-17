Росгвардейцы задержали должника по алиментам в шахте лифта в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

Сотрудники Росгвардии выявили нарушителя во время патрулирования в центре столицы. По поступившей информации, гражданин, находящийся в федеральном розыске, мог скрываться в одном из подъездов на Долгоруковской улице. Прибыв на место, правоохранители нашли мужчину в шахте лифта, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили: «Как выяснилось, мужчина уклонялся от исправительных работ, назначенных за неуплату алиментов». После задержания его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В Росгвардии уточнили, что операция прошла без происшествий.

Ранее в России заработал цифровой реестр должников по алиментам, данные которого станут доступны общественности и работодателям, предусматривая новые ограничения неплательщикам.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор ФССП Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ объявил о запуске реестра должников по алиментным обязательствам на сайте службы, который станет новым инструментом воздействия на тех, кто уклоняется от выплаты алиментов.