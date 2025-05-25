При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Юрист рассказала о последствиях попадания алиментщиков в реестр должников
Юрист Яковлева: Информация о должнике из реестра будет доступна всем ведомствам
В России 25 мая заработал цифровой реестр должников по алиментам, данные которого станут доступны общественности и работодателям, предусматривая новые ограничения неплательщикам.
В цифровой реестр должников по алиментным обязательствам внесут должников, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также тех, кто числится в розыске, рассказала агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.
По ее словам, Минюст за последний год подготовил комплекс ограничительных мер для злостных неплательщиков. В их числе – запрет пользоваться государственными интернет-сервисами, включая портал Госуслуг, невозможность покупать билеты повышенной комфортности на транспорт и запрет поступать на государственную или муниципальную службу. Также должникам ограничат получение кредитов и займов, за исключением целевых – для погашения алиментной задолженности.
«Должника исключат из реестра в случае полного погашения задолженности по алиментным обязательствам», – пояснила юрист.
В рамках нововведений судебные приставы получат автоматический доступ к актуальной информации о трудоустройстве должников по данным Социального фонда, а работодатели смогут самостоятельно проверять своих сотрудников.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор ФССП Дмитрий Аристов на полях ПМЮФ объявил о запуске реестра должников по алиментным обязательствам на сайте службы, который станет новым инструментом воздействия на тех, кто уклоняется от выплаты алиментов.