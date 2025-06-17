Володин назвал закон об иноагентах в России самым либеральным в мире

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что наказание для иноагентов в России значительно мягче, чем в США и Австралии, передает ТАСС. По его словам, в этих странах за неисполнение требований предусмотрено до 10 лет уголовного наказания, в то время как в России максимальный срок составляет пять лет.

Володин заявил: «Еще раз ваше внимание обращаю, что у нас одно из самых либеральных законодательств в отношении иностранных агентов. И наказание одно из самых низких».

Ранее Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей для иностранных агентов за несоблюдение требований Минюста РФ. В Кодексе об административных правонарушениях теперь обозначены штрафы: для граждан – от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 300 тыс., для юридических лиц – от 300 до 500 тыс.

Парламентарий отметил важность новых положений, подчеркнув, что иноагенты часто игнорируют требования должностных лиц и финансируются из-за рубежа, чтобы ослабить страну.

В апреле депутаты Госдумы поддержали усиление контроля за иноагентами.

Госдума одобрила законопроект, позволяющий признать иноагентами лиц, содействующих выполнению решений международных организаций, направленных против России.