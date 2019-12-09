Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить количество боевых кораблей, оснащенных ракетами «Калибр» и «Циркон». Кроме того, по словам главы военного ведомства, требуется расширить номенклатуру БПЛА, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах».

«В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон», – приводит его слова ТАСС.

Шойгу также заявил, что обновление действующего парка дальней авиации и создание новых самолетов значительно усилило воздушный компонент ядерной триады России.

«В текущем году ПАО «Туполев» выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования», – отметил министр.

По его словам, российские вооруженные силы в 2020 году должны быть на 70% оснащены современным вооружением.

Вооруженные силы, подчеркнул он, «должны оснащаться по последнему слову науки и техники». «Прежде всего это касается стратегических ядерных сил, высокоточного оружия и воздушно-космической обороны», – отметил министр.

В начале декабря президент Владимир Путин заявил, что количество кораблей-носителей ракет «Калибр» увеличится вдвое до 2023 года. Путин также потребовал наращивать боевые возможности Военно-морского флота в ближайшие годы. При этом в октябре Путин заявил о необходимости продолжать обсуждение вопроса сокращения военных расходов в национальных бюджетах. По его словам, общее сокращение расходов на оборону и национальную безопасность связано с прохождением пика модернизации в армии.

В ноябре Шойгу заявил, что две трети средств, которые в 2020 году выделят на гособоронзаказ, необходимо направить на закупку вооружений.

В сентябре в проекте бюджета России указывалось, что объем средств, выделенных Министерству обороны России в 2020 году, составит 1,894 трлн рублей, увеличившись на 6,6% к показателю 2019 года. В то же время генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что суммарные «оборонные расходы стран НАТО вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 400 млрд долларов в 2024 году по сравнению с 2016 годом.

Комментируя заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о якобы слишком большом военном бюджете России, Шойгу сказал, что бояться надо не больших расходов, а маленьких доходов, и экономистам надо работать именно над этим.

Газета ВЗГЛЯД анализировала итоги деятельности Шойгу на посту министра обороны России, который он занял семь лет назад.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД