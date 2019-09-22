Минобороны ответило словами Жванецкого на «стенания» Кудрина о военных расходах

Говоря о критике со стороны главы Счетной палаты Алексея Кудрина в адрес якобы слишком большого военного бюджета России, министр обороны Сергей Шойгу вспомнил слова сатирика Михаила Жванецкого.

«В советское время было такое произведение у Михаила Михайловича Жванецкого. Дословно я его не вспомню. Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть. Стенания на тему, что у нас раздутый оборонный бюджет, построены, как мне представляется, на очень схожей логике», – сказал Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу».

Он добавила, что бояться надо не больших расходов, а маленьких доходов, и экономистам надо работать именно над этим. Шойгу вспомнил, что еще некоторое время назад было очень модно считать «черной дырой» российское сельское хозяйство, которое не приносило доходов. Сейчас же этой отраслью в России гордятся, заметил министр.

«Наши Вооруженные силы уже были сокращены почти в два раза. Нам предлагается руководствоваться некими размытыми критериями – много, необоснованно много, чрезмерно много. Но я не знаю таких единиц измерения! Зато мне есть что вспомнить о том моральном состоянии армии, которое было в 2012 году, а не в голодные 90-е. Тогда против министра обороны было подано офицерами 124 тыс. судебных исков. И это при том, что всего офицеров у нас в то время было 157 тыс. 80% этих судебных исков были связаны с задержкой денежного довольствия на срок от трех до пяти дней и более. У вас это укладывается в голове?» – сказал Шойгу.

Он признал, что нужно постоянно заниматься экономией бюджета, в связи с этим уже удалось снизить в разы расходы на ЖКХ. Также решено было избавиться от пошива парадно-выходной формы для тех, кто служит всего один год.

«Поэтому предлагаю обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела. Просто говорить «расходы на оборону избыточны» – следовать давно прошедшей моде. Это все равно что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 году. И вообще, как сказал классик, «давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел», – заявил он.

Ранее эксперты отметили заслугу Шойгу в том, что российские вооруженные силы стали одними из лучших в мире при не самом большом бюджете.