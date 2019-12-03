Число кораблей-носителей «Калибров» решено увеличить вдвое

Президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике заявил, что количество кораблей-носителей ракет «Калибр» увеличится вдвое до 2023 года.

Он также сообщил, что доля оснащения ВМФ России современными образцами вооружения составляет 68%, сообщает «Звезда».

«В рамках гособоронзаказа в текущем году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружений и техники. Среди них две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса и более 400 единиц различного ракетного и торпедного оружия», – передает слова Путина ТАСС.

Накануне Путин, открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике, потребовал наращивать боевые возможности ВМФ в ближайшие годы.