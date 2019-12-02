Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ

Президент Владимир Путин, открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике, потребовал наращивать боевые возможности Военно-морского флота в ближайшие годы.

«В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон», – передает слова Путина ТАСС.

При этом он заметил, что развитие ВМФ не должно ограничиваться военными рамками – предприятия и верфи должны расширять и гражданскую номенклатуру.

«Нам нужно обязательно также добиваться, чтобы перспективные военные технологии и разработки стимулировали выпуск востребованной гражданской продукции, чтобы оборонные предприятия и верфи расширяли номенклатуры и объемы производства», – сказал Путин.

Президент заявил, что Россия должна развивать высокотехнологичный, сбалансированный и современный флот, при этом сохраняя набранные темпы оснащения.

В целом Путин выразил удовлетворение исполнением его поручений по развитию Вооруженных сил и ОПК.

«По итогам предыдущих встреч в таком формате было дано несколько сотен поручений. Что, на мой взгляд, важно? Важно не количество, а то, как они исполняются. В целом – удовлетворительно. 70% исполнено. Остальные все находятся в разных стадиях исполнения», – сказал президент России.

По его словам, это означает, что совещания в Сочи по оборонной тематике «востребованы и весьма эффективны», передает РИА «Новости».

В октябре на совещании по финансовому оздоровлению ОПК Путин заявил, что сейчас перед оборонно-промышленным комплексом стоит задача по увеличению гражданской высокотехнологичной продукции.