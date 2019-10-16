Путин заявил о новой задаче для ОПК

Президент Владимир Путин заявил, что пик поставок вооружений по государственным оборонным заказам в целом миновал, сейчас перед оборонно-промышленным комплексом (ОПК) стоит задача по увеличению гражданской высокотехнологичной продукции.

«Пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа в целом пройден, но по некоторым направлениям находится в стадии этого прохождения, близок к завершению уже. Теперь перед организациями ОПК, помимо профильной работы, создания заделов для техники уже новых поколений, стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской, причем высокотехнологичной продукции, востребованной, конкурентоспособной – как у нас внутри страны, так и на мировых рынках», – заявил Путин на совещании по финансовому оздоровлению ОПК, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что такую продукцию реализовать будет можно в том числе при выполнении национальных проектов.

Участие в совещании принимают первый зампред правительства Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минобороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

В сентябре Владимир Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.