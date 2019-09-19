Путин заявил об ошибках при импортозамещении в ОПК

Президент России Владимир Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.

«В ряде случаев, как показывает практика, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению. Это привело к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что с учетом комплектности и взаимосвязанности всех планов по перевооружению армии и флота подобные сбои нужно оперативно устранять. Президент поручил «правительству и профильным ведомствам принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции». В том числе речь идет о продукции, которая находится только на стадии проектирования.

Одновременно Путин констатировал, что процесс импортозамещения в ОПК идет, уже удалось достичь технологической независимости более чем по 350 образцам вооружений.

«Программа импортозамещения началась пять лет назад, и за это время действительно удалось в чем-то продвинуться, во всяком случае по ряду значимых направлений», – сказал глава государства.

Он указал, что, в частности, сильно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружений, кроме того, налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ.

«Скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолетов Ан-124», – сказал Путин.

В то же время темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК он считает недостаточными.

«Доля гражданской продукции в 2018 году в ОПК составила почти 21%. Вроде бы, неплохо. Но, знаете, темп все-таки недостаточный», – указал глава государства.

На заседании военно-промышленной комиссии он также потребовал от всех организаций ОПК стремиться на внешний рынок.