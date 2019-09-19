Путин потребовал от всех организаций ОПК стремиться на внешний рынок

Все организации российского оборонно-промышленного комплекса должны стремиться выходить не только на внутренний, но и на внешний рынки, заявил президент России Владимир Путин, который находится в Ижевске.

«Так же как ижевцы, занимать новые ниши, смелее выходить на внутренний, да и на внешний рынок должны все организации ОПК», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, наращивание экспортного потенциала – это задача, касающаяся и гражданской продукции ОПК.

«Именно грамотная, осмысленная диверсификация призвана обеспечить повышение финансовой устойчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса, открыть возможность для создания новых квалифицированных рабочих мест», – выразил мнение президент.

Доля гражданской продукции в отрасли, по его словам, в 2018 году составила почти 21%.

«Государство будет и дальше поддерживать диверсификацию ОПК, поощрять введение льготных финансовых инструментов, стимулировать компании с госучастием, покупать вместо зарубежной продукции именно отечественные аналоги», – сказал Путин.

Он отметил важность отрасли в экономике России в целом.

«Без всякого преувеличения, эффективное развитие ОПК – это мощный фактор движения вперед всей национальной экономики нашей страны», – сказал глава государства.

Путин добавил, что объем размещенных средств на выполнение гособоронзаказа на сентябрь составил 94%, превысив уровень за аналогичный период прошлого года.

«В 2018 году гособоронзаказ по поставкам новых образцов вооружений и техники был выполнен на 98,2, предварительные итоги текущего года подтверждают, что переоснащение армии и флота России проходит в плановом порядке», – сказал президент.

В 2019 году, заявил Путин, в российские войска поставлены более 2,3 тыс. новых, модернизированных образцов вооружения и техники. Это около 50% от плановых показателей.

«При этом темп поставок новых образцов вырос на 6,7%. Это хороший показатель», – добавил он.

В Ижевске Путин также осмотрел реконструированную центральную площадь перед зданием республиканского театра оперы и балета. После работ по благоустройству там появился сухой светомузыкальный фонтан.

Путина сопровождал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он рассказал о реконструкции и планах по созданию новых объектов.

Работы по реконструкции площади обошлись в 216,3 млн рублей. Из них 190,9 млн рублей – средства федерального бюджета.

Напомним, в четверг Путин работает в Ижевске. В России 19 сентября отмечается день оружейника.