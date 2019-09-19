Путин потребовал от всех организаций ОПК стремиться на внешний рынок

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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Зачем Зеленский и Кучма устроили цирк в Минске

Зеленскому не хватает политической волиФото: president.gov.ua/ru
Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера», тем самым не выполнив ранее достигнутые договоренности и поставив под угрозу проведение долгожданного саммита в «нормандском формате». При этом, как сообщают СМИ, украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой пошла в самоволку и проигнорировала соответствующие указания президента Украины Владимира Зеленского. Как заставить Киев выполнять обязательства? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Мы хотим узнавать себя в других

Алексей Алешковский, сценарист
Наше время интересно тем, что любой бред подхватывается, как знамена, и обсуждается на полном серьезе с соответствующим пафосом. К сожалению, большей частью это и составляет содержание внутрироссийской общественно-политической полемики. Подробности...
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Испанский кризис – симптом болезни Европы

Никита Коваленко, политический обозреватель
Не так давно внутриполитическими перипетиями и перестановками в правительстве гремели итальянцы. Теперь их примеру последовали испанцы. Но это не проблемы отдельных стран. Это слом всей традиционной политической системы Европы. Подробности...
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Запад проиграл Украину олигархам

Глеб Простаков, журналист
Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...
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          • Традиционное суеверие

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              Путин потребовал от всех организаций ОПК стремиться на внешний рынок

              19 сентября 2019, 17:28

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Все организации российского оборонно-промышленного комплекса должны стремиться выходить не только на внутренний, но и на внешний рынки, заявил президент России Владимир Путин, который находится в Ижевске.

              «Так же как ижевцы, занимать новые ниши, смелее выходить на внутренний, да и на внешний рынок должны все организации ОПК», – передает его слова РИА «Новости».

              По его словам, наращивание экспортного потенциала – это задача, касающаяся и гражданской продукции ОПК.

              «Именно грамотная, осмысленная диверсификация призвана обеспечить повышение финансовой устойчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса, открыть возможность для создания новых квалифицированных рабочих мест», – выразил мнение президент.

              Доля гражданской продукции в отрасли, по его словам, в 2018 году составила почти 21%.

              «Государство будет и дальше поддерживать диверсификацию ОПК, поощрять введение льготных финансовых инструментов, стимулировать компании с госучастием, покупать вместо зарубежной продукции именно отечественные аналоги», – сказал Путин.

              Он отметил важность отрасли в экономике России в целом.

              «Без всякого преувеличения, эффективное развитие ОПК – это мощный фактор движения вперед всей национальной экономики нашей страны», – сказал глава государства.

              Путин добавил, что объем размещенных средств на выполнение гособоронзаказа на сентябрь составил 94%, превысив уровень за аналогичный период прошлого года.

              «В 2018 году гособоронзаказ по поставкам новых образцов вооружений и техники был выполнен на 98,2, предварительные итоги текущего года подтверждают, что переоснащение армии и флота России проходит в плановом порядке», – сказал президент.

              В 2019 году, заявил Путин, в российские войска поставлены более 2,3 тыс. новых, модернизированных образцов вооружения и техники. Это около 50% от плановых показателей.

              «При этом темп поставок новых образцов вырос на 6,7%. Это хороший показатель», – добавил он.

              В Ижевске Путин также осмотрел реконструированную центральную площадь перед зданием республиканского театра оперы и балета. После работ по благоустройству там появился сухой светомузыкальный фонтан.

              Путина сопровождал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он рассказал о реконструкции и планах по созданию новых объектов.

              Работы по реконструкции площади обошлись в 216,3 млн рублей. Из них 190,9 млн рублей – средства федерального бюджета.

              Напомним, в четверг Путин работает в Ижевске. В России 19 сентября отмечается день оружейника.


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