Путин в День оружейника прилетел в Ижевск

Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, чтобы поздравить оружейников с профессиональным праздником. Он выступит на Всероссийском форуме оружейников и проведет заседание Военно-промышленной комиссии. Также Путин должен посетить новый юношеский технопарк «Калашников».

Главная тема форума – повышение конкурентоспособности и диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса. Обсуждать ее будут несколько сотен представителей отрасли из разных регионов России. Форум в этом году посвящен памяти конструктора Михаила Калашникова (1919-2013), который создал самое популярное оружие в мире – АК-47. Калашников проработал в Ижевске 60 лет, в честь него назван концерн, передает ТАСС.

ВПК – постоянно действующий орган, который нужен для реализации госполитики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны. Последнее заседание ВПК проводилось год назад.

По итогам нынешнего заседания должны подписать контракты Минобороны и предприятия ВПК Удмуртии. Среди документов будет в том числе долгосрочный контракт с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставки ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».

Новый юношеский технопарк «Академия «Калашников» в 2019 году запускает образовательные программы по промышленному дизайну, IT, робототехнике, мехатронике. В 2020 году появится направление АЭРО. Ученики разрабатывают проекты вместе с наставниками из концерна «Калашников».

Также Путин осмотрит реконструированную центральную площадь Ижевска, которую горожане выбрали как объект для благоустройства в 2018 году. На работу потратили 216,3 млн рублей, общая площадь благоустройства – 46 тыс. квадратных метров.

Между тем, накануне поездки Путина в Ижевск появились сообщения о проблемах концерна «Калашников» со сбытом гражданского оружия в России.