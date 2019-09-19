Минобороны анонсировало контракт на поставки ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ»

Минобороны планирует подписать долгосрочный госконтракт с ижевским заводом «Купол» на поставку ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», следует из справочных материалов к визиту президента Владимира Путина в Ижевск, запланированному на четверг.

В информационных материалах к визиту президента указаны документы, которые планируется подписать в «Академии Калашников». Одним из них является «долгосрочный государственный контракт Министерства обороны с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставки зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», передает РИА «Новости».

«Тор-М2» получил новую зенитную управляемую ракету (ЗУР) – 9М338, под которую модернизировали систему наведения, станцию обнаружения целей, а также увеличили скорость действия бортовых компьютеров.

При этом ракета 9М338 не «делает все сама». Наведение ракеты и команда на подрыв проводится благодаря станции наведения боевой машины.

Напомним, в апреле гендиректор ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов заявил, что в России создают опытный образец морской версии зенитного ракетного комплекса «Тор».

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