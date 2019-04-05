Морскую версию ЗРК «Тор» начали создавать в России

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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США

Реджеп Эрдоган понимает, что Турция нужна НАТО больше, чем НАТО ТурцииФото: Le Pictorium/BarcroftMedia/ТАСС
Президенту Турции второй раз за последние годы выдвигает ультиматум великая держава. На этот раз от него требуют выбрать между НАТО и Россией. Но если в прошлый раз Эрдоган мог выполнить зарубежные требования без потери лица, то сейчас у него нет такой возможности. В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным, а сейчас он не может, да и не хочет принять требования Вашингтона. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Рост цен на жилье привел Берлин к идее раскулачивания крупного бизнеса

Берлин становится все более дорогим мегаполисомФото: Fabrizio Bensch/Reuters
Жителей Берлина все больше раздражает жилищная и коммунальная политика города. Рост цен на недвижимость привел к появлению идеи референдума о национализации сотен тысяч квартир, принадлежащих крупным компаниям. Однако даже если эта задумка будет воплощена в жизнь, это еще не значит, что цены на коммуналку в Берлине пойдут вниз. Почему? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Режиссер убегает партизанскими тропами от ветеранов Афгана

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кому из прошедших Вьетнам понравился «Рэмбо». Правда, никому в голову не пришло специально собирать бывших рядовых и капитанов, чтобы показать им приключения Джона Рэмбо в исполнении Сталлоне – результат вполне предсказуем. Подробности...

Данелия оставался последним, кто нас согревал

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
«Кин-дза-дза!» – лучший фильм, снятый в советское время. Его будут смотреть, когда забудут про Штирлица, Жеглова, Гогу. Данелия – русский Тарантино. Подробности...
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            Морскую версию ЗРК «Тор» начали создавать в России

            5 апреля 2019, 09:37

            Текст: Евгения Шестак

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            В России создают опытный образец морской версии зенитного ракетного комплекса «Тор», сообщил гендиректор ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов.

            «В настоящее время мы ведем работы по созданию «морского» «Тора», опытный образец которого уже прошел ряд испытаний, показавших, что наш ЗРК высокоэффективен не только на суше, но и на воде», – рассказал собеседник РИА Новости.

            По его словам, в случае успешного завершения всех испытаний, российский флот получит компактное и эффективное средство противовоздушной обороны.

            Кроме того, сейчас проводятся работы по роботизации зенитного ракетного комплекса. Разработчики хотят добиться снижения времени реакции «Тор». Также, по словам Зиятдинова, решаются задачи с целью расширения зоны поражения противника.

            «Тор-М2» получил новую зенитную управляемую ракету (ЗУР) – 9М338, под которую модернизировали систему наведения, станцию обнаружения целей, также увеличили скорость действия бортовых компьютеров.

            При этом ракета 9М338 не «делает все сама», подчеркивает Зиятдинов. Наведение ракеты и команда на подрыв проводится благодаря станции наведения боевой машины.

            На вооружении комплексов «Тор-М1» и «Тор-М2У» ранее была ракета 9М331. В 2013 году испытания прошла новая 9М338, которая позволяет отказаться от практики обстреливать одну цель двумя ракетами. В состав ЗРК она была включена совсем недавно.

            Напомним, в ноябре Москва досрочно передала Минску партию ЗРК «Тор-М2».

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